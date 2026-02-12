El artista Xu Hongfei cede a Salamanca una escultura para celebrar el Año Nuevo Chino del Caballo

El artista Xu Hongfe, junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguí. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Salamanca acogerá hasta el próximo 1 de marzo una escultura cedida por el artista chino Xu Hongfei con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino del Caballo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, han inaugurado la nueva escultura junto al autor, presidente de la Academia de Escultura de Guangzhou y director de la Asociación de Artistas de China.

El escultor ha asegurado sentirse "como en casa" en la ciudad, en la que se celebra por octavo año esta efeméride, y ha explicado que su escultura "trae la felicidad al galope y da buenos deseos a todo el mundo".

En el calendario asiático comienza ahora el Año del Caballo que, según la tradición china, es un símbolo de energía, esfuerzo, superación y de impulso hacia el futuro. Es un signo asociado al dinamismo, a la libertad de pensamiento y a la capacidad de avanzar con determinación.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha recibido en el Ayuntamiento a los participantes en la celebración del Año Nuevo Chino, entre ellos Xu Hongfei; chefs procedentes de las provincias de Henan expertos en comida tradicional, Yu Lifu, Lin Guimei, Yu Ruonan y San Junchuang, y la artista china, Ruan Sijie.

Al acto han acudido también el presidente de la Asociación de Chinos en España, Julio Nan; el presidente de la Asociación de Cantón en España, Zhang Guohua; el director del Instituto Confucio de la USAL, Jinjing Xu; el director del Museo de la Casa Lis, Pedro Pérez Castro, y el director de la Oficina Principal de Unicaja en Salamanca, Nemesio Vaquero.

El alcalde ha destacado durante este acto que esta iniciativa ha servido para posicionar a la ciudad "como un referente turístico y económico para China dentro de España" y ha permitido abrir "canales de comunicación con este país asiático y construir puentes entre ambas culturas".

PROGRAMACIÓN POR EL AÑO NUEVO CHINO

Con motivo del Año Nuevo del Caballo, el Ayuntamiento ha preparado una programación que incluye danza, música, talleres, iluminación de farolillos en la calle Zamora, gastronomía y exposiciones, además de la nueva escultura de Xu Hongfei en la Plaza Mayor.

El programa dio comienzo el pasado 6 de febrero con 'Los colores de China', un concierto ofrecido por la Shanghai Chinese Orchestra en el Teatro Liceo y organizado en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid.

Asimismo, en la tarde de este jueves, en la Torre de los Anaya, está previsto un taller de manualidades dirigido a niños con edades comprendidas entre siete y doce años. Posteriormente, a las 19.00 horas, está previsto un pasacalles organizado en colaboración con la Asociación Cantonesa de España y la inauguración de los farolillos en la calle Zamora. Esta decoración permanecerá hasta el 1 de marzo.

El viernes, en el Museo de la Casa Lis, se inaugurará una exposición formada por seis esculturas de Xu Hongfei y la sala de exposiciones de Garcigrande acogerá una muestra de fotografía del artista chino Guo Xiqí, en colaboración con Unicaja.

El programa también incluye también un intercambio gastronómico entre Salamanca y China, de manera que hasta la capital salmantina se trasladarán seis chef chinos que harán una demostración de cocina en vivo el sábado 14 de febrero a las 12.00 horas en el Mercado Central, seguida de una degustación gratuita. Los chef son Yu Lifu, Lin Guimei, Yu Ruonan, Mai Jialin, Mai Jintian, Lin Yunyi y Huang Chen.

El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca también ha organizado un programa de actividades con motivo del Año Nuevo Chino que se desarrollarán entre el 16 y el 20 de febrero, en la Fonda Veracruz.