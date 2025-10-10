Artistas de 9 compañías de 14 países participarán en Rioseco(Valladolid) en el Encuentro Internacional de Arte Escénicas

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Internacional de Teatro, Danza y Canto contará con un total de 130 artistas de nueve compañías y la representación de 14 países desde el próximo lunes, 13 de octubre hasta el sábado 18 de octubre en Medina de Rioseco (Valladolid).

El alcalde de la localidad vallisoletana y segundo vicepresidente de la Diputación, David Esteban, junto al director artístico Laboratorio Internacional Residui Teatro, Gregorio Amicuzi, el director de Cartaphilus Teatro, Luis Ibar, y la representante de la Casa de la India Mónica de la Fuente han presentado este viernes el Encuentro Internacional de Artes Escénicas en el Palacio de Pimentel en Valladolid.

El encuentro, que estará abierto al público, arrancará con el acto de bienvenida para los participantes el lunes 13, a las 21.00 horas, en el Teatro Principal María Luisa Ponte y durante seis días, profesionales de teatro, la danza y el canto que vienen de Italia, Mexico, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia y España, realizarán actividades como talleres de actuación, clases magistrales, dramaturgia o improvisación,

También, en las actividades habrá mesas redondas, debates sobre la creación artística, juegos dramáticos, dinámicas grupales, teatro de calle y presentaciones de espectáculos de diferentes disciplinas.

El martes 14 octubre a las 21.30 horas tendrá lugar 'El precio de la libertad' que la llevará a cabo el Laboratorio Internacional Residui Teatro en el Parque Duque de Osuna.

El miércoles 15 de octubre, a las 19.30 horas en el Ayuntamiento llegará la representación 'Path of Memory' de una compañía francesa y a partir de las 22.00 horas en el Teatro Principal la organización mejicana Cartaphilus Teatro hará la obra 'María Luisa Ponte, Cenizas-Flores'.

El jueves 16 de octubre el Laboratorio Internacional Residui Teatro representará 'Travesía en la Plaza de Santa María' a partir de las 19.00 horas, mientras que la iglesia de Santiago acogerá el espectáculo 'Voices', del Teatro Brama polaco a las 21.30 horas.

El viernes 17 continuará con la puesta en escena de 'The Innana Project', de Theatre no theatre a las 17.00 horas en el museo de San Francisco y a las 21.30 horas, Vladimir Olshansky presentará 'Laughter' en el teatro principal María Luisa Ponte.

El fin de fiesta tendrá lugar el sábado 18 con un espectáculo matutino a partir de las 11.30 horas en el teatro dirigido al público infantil y familiar, con 'Rosa, la señorita azul', del Laboratorio Internacional Residui Teatro.

Asimismo, a partir de las 21.00 horas en la Plaza Mayor se llevarán a cabo los espectáculos, 'The Mr and Mrs Bubble Show' de Fabrica Athens y 'Enzarzadas' de Mónica de la Fuente y Nazaret de la Fuente y una vez finalizados, comenzará 'Walzer', de TTB Accademia delle arti sceniche.

El Laboratorio Internacional Residui Teatro celebrará el 25 aniversario en la localidad vallisoletana y su director, Gregorio Amicuzi ha asegurado ser "uno de los grupos más internacionales de Madrid y tener un grupo de doce personas que trabajan en el equipo".

Además, Gregorio Amicuzi ha apuntado que, "hay 50 artistas jóvenes que vienen de varios países de Europa y América Latina que van presentar su trabajo a los maestros de la generación anterior".

A su vez, la representante de la Casa de la India ha comentado que, "el objetivo es poder aunar y poder juntar Castilla y León con Asia y la India" y ha asegurado "ser muy feliz" con la organización del encuentro.

Por otro lado, el alcalde de Medina de Rioseco ha subrayado que la localidad cuenta con una escuela de teatro, una escuela de danza y una escuela de música y ha apuntado que, "la población de Rioseco ha aumentado por segundo año consecutivo".