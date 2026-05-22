El Arzobispado de Valladolid dedica su Sala de Prensa al sacerdote, periodista y escritor José Luis Martín Descalzo. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid ha acogido este viernes, en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebró el pasado 17 de mayo coincidiendo con la Solemnidad de la Ascensión del Señor, un acto para presentar la reciente reforma de su sala de prensa que, desde hoy, lleva por nombre el de Sala de Comunicaciones Sociales José Luis Martín Descalzo (1930-1991), en recuerdo del sacerdote, periodista y escritor de raíces vallisoletanas.

Con la nueva denominación de este espacio, según ha explicado el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, desde la Iglesia vallisoletana se quiere hacer memoria de un sacerdote de la Diócesis.

Martín Descalzo ingresó en el Seminario Diocesano de Valladolid, donde posteriormente impartió clase, y, tras su ordenación sacerdotal en Roma, ejerció durante varios años su ministerio en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol antes de ponerse al frente de revistas como 'Vida Nueva' o 'Blanco y Negro' y de dirigir la sección de Religión del diario 'ABC' o el programa de televisión 'Pueblo de Dios', que más de 40 años después sigue en antena en 'RTVE'.

Colaborador también de 'El Norte de Castilla' y prolífico autor de obras como 'La Frontera de Dios' -con la que obtuvo el Premio Nadal-, 'Un periodista en el Concilio' -fruto de su cobertura como corresponsal en el Concilio Vaticano II- o 'Vida y Misterio de Jesús de Nazaret', entre muchas otras, el Arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha querido calificar a Martín Descalzo con una palabra: "poeta".

En este sentido, ha destacado la "expresión poética" que acompaña a la trayectoria profesional de Martín Descalzo en los medios de comunicación o por medio de la literatura, el ensayo, los guiones cinematográficos o teatrales, marcada por "esta carga de querer comunicar una noticia, la verdad, también un juicio o una opinión, pero siempre de una manera bella".

También ha recordado monseñor Argüello la exposición de Martín Descalzo en los medios de comunicación y, particularmente, la televisión "hasta que la enfermedad, definitivamente, le pudo". Una enfermedad, ha puntualizado, que sin embargo "no derrotó su esperanza". "Por eso", ha expresado el prelado vallisoletano, "en 'Testamento del Pájaro Solitario' -otra de las obras de Martín Descalzo, que vio la luz pocas semanas antes de su fallecimiento- hace un canto al morir y a la muerte que solo se puede explicar desde un poeta que sabe que en lo íntimo de su creación hay un Espíritu benevolente, una misericordia que abraza y una redención que salva". "Y yo creo", ha finalizado monseñor Argüello, "es a lo que José Luis Martín Descalzo trató de ser fiel".

Ante la inminente visita del Papa León XIV a España y la situación actual de los medios de comunicación, el Arzobispo de Valladolid se ha preguntado "¿Qué diría hoy?" Martín Descalzo. "Quizás, también él dijera: alzad la mirada", ha respondido el prelado en un guiño al lema de este viaje apostólico.

Al acto han acudido familiares de José Luis Martín Descalzo, miembros de la Curia diocesana, representantes de los medios de comunicación y de las dos universidades donde actualmente se imparte en Valladolid el Grado en Periodismo.

Además de una placa a la entrada, donde puede leerse "Sala de Comunicaciones Sociales José Luis Martín Descalzo", en el interior de la sala se ha colocado también un retrato suyo con la leyenda "Sacerdote, periodista y escritor".

Durante el acto se ha evocado su figura, de la que algunos seminaristas a los que formó en Valladolid hablan como "el mejor profesor que han tenido", según ha recordado el presbítero diocesano Enrique García. También se ha contado con el testimonio de otros dos sacerdotes y periodistas que comparten esa doble vocación, Antonio Monterio y Juan Carlos Ramos, actuales directores de 'Pueblo de Dios' y 'El Día del Señor', respectivamente.

Por su parte, los familiares de Martín Descalzo han agradecido al Arzobispado de Valladolid esta "revitalización" de su memoria y obra al dedicarle su Sala de Comunicaciones Sociales.

MEJORAS EN LA SALA

La reciente reforma de la Sala de Comunicaciones Sociales del Arzobispado de Valladolid, proyectada por la Delegación de Patrimonio y Obras en colaboración con la Delegación de Medios de Comunicación Social, responde al deseo de la Iglesia vallisoletana de dotarse de "un espacio que responda a las necesidades actuales derivadas de los retos de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones", según ha expresado el vicario general, Jesús Fernández Lubiano.

Esta reforma incluye el cambio de orientación de los elementos en el interior de la sala, con una nueva tarima a menor altura; así como la mejora de la imagen corporativa del Arzobispado, de la iluminación y de la acústica. También la instalación de una pantalla de televisión con conexión a internet y con posibilidad de orientarse tanto horizontal como verticalmente. Todo ello, con un doble objetivo: el de facilitar el trabajo de los medios de comunicación social cuando son convocados a ruedas de prensa y mejorar la experiencia de los asistentes a los distintos actos que puedan desarrollarse en este espacio diocesano.

En este sentido, el delegado de Medios de Comunicación Social, Javier Luna, ha razonado la denominación de este espacio como "Sala de Comunicaciones Sociales" porque "representa y acoge a todos los medios: prensa, radio, televisión y digitales", ha explicado, pero también "porque define muy bien el fin de este espacio y sus diferentes usos con la comunicación como denominador común". Además, ha expresado Luna, "está en relación con una jornada que celebra la Iglesia desde hace 60 años: la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales".