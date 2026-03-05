El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, proclamará el sermón de las Siete Palabras el Viernes Santo en Valladolid

Archivo - El Arzobipo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, durante la misa de Covadonga. - SANTUARIO DE COVADONGA - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, fraile de la Orden Franciscana, será el encargado de proclamar el sermñon de Siete Palabras que organiza la Confradía del mismo nombre y que se celebra en la plaza Mayor de Valladolid, el Viernes Santo.

La Cofradía de las Siete Palabras reconoce la labor de este presbítero, destacado teólogo y experto en espiritualidad, vida consagrada y teología franciscana, además de que este año coincide con las celebraciones del Año Jubilar por el VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís.

Desde 1932 se celebra el sermón en el que se proclaman las siete palabras últimas que Jesús pronunció desde la Cruz y es uno de los actos más significativos de la Semana Santa de Valladolid, declarada de Interés Turístico Internacional.

Este acto es la "antesala" a la multitudinaria Procesión General de la Sagrada Pasión del Viernes Santo por la tarde que convierte a Valladolid en un museo en la calle.