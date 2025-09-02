Asaja Ávila critica "exclusiones injustas" y pide a la Junta que "rectifique" las ayudas tras los incendios

ÁVILA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Ávila ha crticiado que los listados de beneficiarios de las ayudas publicadas ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) han "dejado fuera" a numerosos agricultores y ganaderos profesionales que deben ser perceptores de las compensaciones anunciadas por la Junta tras los incendios forestales de este verano.

La organización agraria ha subrayado que, gracias a la presión ejercida en su momento, ya se logró "corregir" la primera "discriminación" prevista en estas ayudas, garantizando un mínimo de 5.500 euros por explotación agraria profesional.

Sin embargo, ha advertido que no van a "permitir que por criterios meramente burocráticos se deje fuera a profesionales que tienen ganado, hacen PAC o trabajan en pastos comunales quemados".

"Los incendios no distinguen entre hectáreas declaradas o no declaradas en la PAC, ni entre cotizaciones en un epígrafe u otro de la Seguridad Social. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestros pueblos y de nuestras explotaciones, y la Junta debe dar una respuesta justa, realista y urgente", ha señalado ASAJA Ávila.

Por ello, la organización ha pedido a la Junta que corrija los listados de beneficiarios para evitar que agricultores y ganaderos profesionales de Ávila y del resto de la Comunidad queden excluidos de unas ayudas que ha calificado como "vitales para la recuperación tras los incendios".