Asaja Ávila denuncia "falta de rigor" en peritaciones por daños de lobo y el "incremento imparable" de sus ataques

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha denunciado la "situación límite" que viven los ganaderos ante el "incremento imparable" de los ataques de lobo, que se suceden a diario en prácticamente todas las comarcas ganaderas de la provincia, al tiempo que denuncia "la falta de rigor" de las peritaciones que se hacen de lo mismo.

La organización ha recordado que Ávila es la provincia más afectada de Castilla y León por la "expansión descontrolada" del lobo, y que estos ataques "se han convertido en una tragedia cotidiana que está llevando a muchas explotaciones al borde del abandono".

La organización ha denunciado, además, la "falta de rigor en las peritaciones", ya que, según ha señalado la organización en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, "en demasiadas ocasiones los guardas de medio ambiente califican las muertes como "indeterminadas, aun cuando los propios ganaderos saben perfectamente que se trata de un ataque de lobo".

Asaja considera que esta práctica "supone una doble injusticia, porque se niega la evidencia y se deja al ganadero sin indemnización", de ahí que haya exigido tanto a la Junta como al Gobierno central que adopten medidas "urgentes y efectivas", al considerar que "las palabras y las modificaciones legislativas no sirven de nada si en la práctica el ganadero sigue desamparado, sin poder defender a sus animales ni recibir una compensación justa por las pérdidas sufridas".

También ha criticado "la injusticia económica" de los baremos de indemnización que aplica la Junta, ya que las compensaciones "no cubren ni la mitad del valor real de los animales perdidos", y en algunos casos, como el de los terneros menores de tres meses, "ni siquiera se abona el lucro cesante que se produce en el conjunto del rebaño".

Como ejemplo, ASAJA ha explicado que cuando un lobo mata a un ternero de menos de tres meses, la Junta indemniza con 680 euros, sin pagar nada por lucro cesante, mientras que el valor real de mercado asciende a 1.500 euros, y el lucro cesante medio debería ser de 750 euros adicionales. De este modo, las pérdidas reales para el ganadero alcanzan 2.250 euros, mientras que "la Junta solo abona el 30 por ciento de esa cantidad, obligando al ganadero a asumir el 70 restante".

"Es una tomadura de pelo. El ganadero alimenta a la sociedad y hace de guardián del paisaje, mantiene los pueblos y la biodiversidad, pero las administraciones le dan la espalda y le obligan a asumir el 70% de los destrozos que causa el lobo", ha denunciado el presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino.

Por ello, Asaja reclama la puesta en marcha urgente de un plan de control poblacional del lobo, la revisión inmediata de los baremos de indemnización y el reconocimiento de los ataques cuando la evidencia así lo indique, evitando las calificaciones arbitrarias de 'indeterminados'.

"Si no se actúa ya, no solo desaparecerán los rebaños, desaparecerán también los ganaderos, y con ellos un modo de vida, una cultura y una forma de gestión del territorio que ha hecho posible que Ávila siga siendo una provincia viva", ha concluido.