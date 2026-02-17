Asaja Ávila exige el levantamiento inmediato de los pastos como en León, Salamanca o Zamora

Foto de pastos acotados tras los incendios de 2025 en Las Navas del Marqués. - ASAJA ÁVILA

ÁVILA 17 Feb. (EUROPA PRESS) - La organización agraria Asaja Ávila ha exigido el levantamiento inmediato del acotamiento de los pastos en la provincia y ha reclamado "igualdad y transparencia" a la Junta de Castilla y León, al considerar incumplido un compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico.

Asaja Ávia, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asumieron el 22 de agosto del pasado año, tras una reunión en Valladolid con las organizaciones profesionales agrarias, el compromiso de "mantener la admisibilidad de esas superficies de pastos a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes".

En este sentido, la OPA apunta que recientemente se han levantado los pastos en las provincias de Salamanca, León y Zamora y que en el caso de León incluso se ha producido un anuncio oficial de la Delegación Territorial de la Junta, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de febrero. "Ni sabemos ni se comunica nada", se queja Asaja, que denuncia que "no existe comunicación pública clara, ni anuncio oficial ni explicación transparente sobre si en los pastos abulenses va a suceder lo mismo en un futuro cercano", lo que le ha provocado "una profunda sensación de agravio".

La organización ha defendido que "si la normativa es la misma en toda Castilla y León, su aplicación debe ser homogénea" y ha advertido de que "no puede haber provincias de primera y provincias de segunda". Asimismo, considera "de justicia levantar la superficie afectada por los incendios tanto de 2025 como de los últimos cinco años".

Asaja Ávila ha recordado que el artículo 92 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León suspende automáticamente durante cinco años los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en las zonas afectadas por incendios, aunque permite al área de Medio Ambiente su levantamiento. Según han explicado, al suspender el aprovechamiento, esas hectáreas podrían dejar de contar para las ayudas de la PAC, con las "graves pérdidas económicas" que ello supone.

Al respecto, ha subrayado que el levantamiento de pastos "no es una cuestión menor ni técnica, es una cuestión de supervivencia para muchas explotaciones", especialmente para la ganadería extensiva, ya que "sin superficie admisible suficiente, las explotaciones ven recortados sus ingresos y su viabilidad económica".

Por último, la OPA ha reiterado su exigencia de que, si en Salamanca, León y Zamora se han levantado los pastos, "deben levantarse también en Ávila de manera inmediata" y hacerlo "de manera transparente y pública" para poder trasladar esa información a agricultores y ganaderos. "El campo abulense merece respeto, claridad y el mismo trato que el resto de provincias", concluye.