Asaja Ávila pide flexibilidad en la PAC y ayudas ante los graves daños provocados por las lluvias

ÁVILA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Ávila ha reclamado a las administraciones una flexibilización máxima de la Política Agraria Común (PAC) y la puesta en marcha de ayudas específicas para paliar las pérdidas ocasionadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en la provincia.

En concreto, ha solicitado mayor flexibilidad en el cumplimiento de los ecorregímenes, la diversificación de cultivos y el resto de compromisos exigidos, con el objetivo de evitar penalizaciones injustas y garantizar que los agricultores puedan percibir íntegramente las ayudas.

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la organización agraria insiste también en la necesidad de llevar a cabo actuaciones de limpieza y mantenimiento de cauces y ríos, una reivindicación histórica del sector, al considerar que la falta de estas labores incrementa el riesgo de inundaciones y multiplica los daños en las zonas agrícolas colindantes.

Del mismo modo, ha pedido a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que estudien medidas de apoyo extraordinarias ante una situación que está agravando la delicada coyuntura del campo abulense.

Asaja Ávila valora la recuperación de los recursos hídricos y el aumento de las reservas en los embalses, "que garantizan el suministro de agua para los próximos meses", pero aseguran que el campo no puede convertirse en el principal perjudicado "de episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes". Por ello, reclaman "sensibilidad, soluciones ágiles y respuestas concretas" para asegurar la viabilidad de muchas explotaciones.

Y es que, según Asaja Ávila, la situación es dañina para los cultivos herbáceos de secano, principalmente cereales, donde numerosas parcelas, sobre todo en zonas bajas, se encuentran encharcadas o completamente anegadas. Estas acumulaciones de agua "ya están provocando asfixia radicular y pudrición de raíces, lo que podría derivar en la pérdida total o parcial de importantes superficies de cultivo".

El exceso de humedad, continúan, también "impide realizar en plazo las labores agrícolas propias de esta época del año, como el abonado, la aplicación de herbicidas o la fertilización, al no poder acceder la maquinaria a las parcelas".

A ello se suma el tiempo que tardarán los terrenos en orear, lo que podría prolongar las dificultades durante varias semanas más.

En el caso de los cultivos de regadío, las consecuencias afectan tanto a la campaña actual como a la anterior, ya que en la provincia de Ávila aún existen parcelas de patata sin recolectar de la pasada campaña, debido a las adversas condiciones meteorológicas y a la imposibilidad actual de acceder a las fincas por el exceso de agua, lo que incrementa el riesgo de pérdida del producto.

Una situación similar apuntan que se vive en el sector de la remolacha, donde incluso la cooperativa regional ACOR se ha visto obligada a cerrar temporalmente, han asegurado, ante la imposibilidad de trabajar en parcelas que continúan sin recolectar.

Las lluvias han impedido sacar la raíz, agravando una situación ya compleja para los productores.

Ante la campaña de 2026, Asaja Ávila ha advertido de que las dificultades podrían intensificarse, ya que en estas fechas deberían estar realizándose las labores de preparación del terreno para la siembra de remolacha, cebolla y, posteriormente, patata. Sin embargo, el exceso de humedad está impidiendo cualquier actuación, lo que podría provocar el solapamiento de campañas.

La organización ha recordado, además, que la pasada campaña ya fue anómala, debido al exceso de lluvias en primavera, que obligó a retrasar las siembras, redujo rendimientos y demoró las cosechas. Este contexto explica que ahora muchos cultivos hayan quedado atrapados por las nuevas precipitaciones.

Todo ello se produce, según la organización, en un escenario marcado por elevados costes de producción, precios bajos en origen y una creciente presión económica sobre las explotaciones, lo que convierte la situación actual en especialmente crítica para agricultores y ganaderos de la provincia.