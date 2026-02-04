Asaja cumple 40 años con una intensa actividad en León, con "algunos fracasos y muchos éxitos" en los últimos 15 años

El secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado (centro), presenta el libro del que es autor sobre la actividad agraria leonesa en los últimos 15 años junto al presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo (a su derecha). - EUROPA PRESS

Asaja ha presentado este miércoles en León el libro conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la entidad en León, 'Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico', del secretario general de la organización en León, José Antonio Turrado, un periodo en el que la entidad ha desarrollado una intensa actividad en la provincia, con 179 movilizaciones y marcada en los últimos 15 años por "algunos fracasos y muchos éxitos".

Estas son algunas de las cuestiones que se recogen en el libro, centrado en la actividad agraria de la provincia leonesa y el papel desempeñado por Asaja, como principal organización agraria de León, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2025. La etapa anterior, entre 1985 y 2010, se encuentra plasmada en otra publicación de la organización y del mismo autor, editada en 2010 bajo el título 'El campo, los pueblos, las ideas, las reivindicaciones'.

Con un desarrollo cronológico de los principales acontecimientos agrarios a lo largo de 279 páginas, el libro, de gran formato, pastas duras y color, tiene una tirada de 3.000 ejemplares, todos ellos de distribución gratuita. No se ha recibido, para su edición y difusión, cantidad alguna de fondos públicos o mecenazgo de empresas o instituciones.

El periodo comprendido entre los años 2010 y 2025 se ha caracterizado por el impacto de crisis como la económica iniciada a finales de 2008, la del Covid-19, la guerra en Ucrania, las arancelarias, las derivadas de enfermedades que han azotado la cabaña ganadera, las climáticas como la gran sequía de 2017 o los "difíciles equilibrios" entre la agricultura y el medio ambiente.

Según ha explicado José Antonio Turrado, en este periodo se han vivido tres reformas de la Política Agraria Común (PAC) y se han iniciado las negociaciones de la que estará vigente en el periodo 2027-2033.

"CLAROS AVANCES"

Asimismo, ha destacado que en esta etapa se han producido "claros avances" en materia de regadíos y en infraestructuras agrarias, teniendo especial protagonismo el desarrollo de Payuelos, la modernización de los regadíos del Páramo, la concentración parcelaria de Los Oteros o el inicio de concentraciones y modernización de regadíos en El Bierzo.

El libro también recoge la neutralidad de Asaja en todos los procesos electorales llevados a cabo en los últimos 15 años, periodo en el que se produjo un cambio en el Gobierno de España, un gobierno de coalición del PP con Vox en Castilla y León y un cambio en la Diputación Provincial.

Turrado ha defendido la gestión con la entidad de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada en el ejercicio del cargo en 2014. No obstante, ha expresado la "exquisita neutralidad" política de la organización, cuestión que no ha impedido que haya dejado de hacer propuestas en materia de política agraria, coincidiendo con cada uno de los comicios electorales.

RESULTADOS ELECTORALES

Además, ha recordado que en los últimos 15 años Asaja ha ganado por mayoría absoluta los tres procesos de elecciones agrarias en 2012, 2018 y 2023. En esta última cita electoral obtuvo los mejores resultados de todas las convocatorias que ha habido desde 1997.

Por otra parte, ha expresado los esfuerzos y medios dedicados a los jóvenes, que ha sido un apartado de carácter horizontal en toda la actividad de la organización en los distintos ámbitos.

El autor también ha querido poner de manifiesto el trabajo de la organización a través de sus servicios técnicos para apoyar a los socios en su relación con las administraciones públicas, en aspectos como la gestión de ayudas, seguros agrarios, fiscalidad, asesoramiento o información, entre otros. Para ello ha sido necesario garantizar estabilidad económica por la vía de las cuotas y servicios supliendo ayudas públicas que han dejado de llegar.

EL CAMPO, "ESCORADO A LA EXTREMA DERECHA"

José Antonio Turrado también se ha referido a problemas como el surgimiento de plataformas de agricultores y ganaderos, que han hecho una crítica "dura y directa" a las organizaciones profesionales agrarias. Este movimiento, ha señalado, no es ajeno al hecho sociológico de que el campo se haya "escorado a la extrema derecha".

Aunque lo más recurrente en la vida de la organización, como se recoge en el libro presentado, son las reivindicaciones, el autor ha pretendido huir del "todo está mal", reconociendo las situaciones que en cada momento han sido favorables, así como los logros conseguidos, que han sido muchos.

Al margen de las crisis puntuales, el sector se ha modernizado "como pocos", se ha tecnificado, se ha humanizado el trabajo alejándose de lo "penoso" de otros tiempos, y en definitiva, se ha ganado calidad de vida que hoy es homologable a la de otros sectores de la economía. "Salvo que estemos ante una burbuja que se desinfle o explote, el patrimonio agrario, las tierras, no han dejado de revalorizarse", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha destacado que la publicación da fe de la "inteligencia, brillantez, ilusión y colaboración" que ha demostrado la organización agraria en multitud de actos, manifestaciones, asambleas y en los servicios que presta.

"HEMOS SIDO VALIENTES, INCLUSO TEMERARIOS"

Asimismo, muestra su independencia tanto económica como política. "Hemos sido valientes, incluso temerarios, en algunas acciones con la justicia", ha añadido y ha apuntado que Asaja siempre ha luchado y en numerosas ocasiones ha conseguido la unidad del campo.

"Gracias a José Antonio Turrado por escribir nuestra historia, de la que nos sentimos orgullosos. Si no se cuenta parece que no ha existido. En estos momentos de incertidumbre de amenazas bélicas y políticas de acoso y desapego es la mejor forma de poner en claro lo que hemos conseguido", ha concluido.