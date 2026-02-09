Asaja León prepara un recurso contencioso administrativo a los excluidos por la Junta de las ayudas por los incendios

Archivo - Uno de los incendios del pasado verano en la provincia de León, en Anllarinos del Sil. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja León ha puesto en marcha una acción legal colectiva para recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo la resolución de ayudas a agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano que han sido excluidos de las mismas.

Se trata de agricultores y ganaderos profesionales, por lo tanto cotizantes a la Seguridad Social por su actividad agraria, con superficie de cultivos herbáceos declarada en la PAC en pueblos o municipios afectados por los incendios forestales, y que "realmente fueron calcinados".

La ayuda, de concesión directa por acuerdo de la Junta de Castilla y León, se recoge en las Órdenes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (AGR/978/2025 y AGR/995/2025). Varias decenas de agricultores, que considerando que tenían el derecho a percibir la ayuda no figuraron en los listados de beneficiarios, presentaron en su día el correspondiente recurso de reposición, para el que había un plazo de resolución de un mes por parte de la Consejería (según se indica en su página web), cuestión que no se ha producido tras cuatro meses desde su interposición.

Los afectados no han tenido información alguna al respecto y la organización agraria, que apoyó las líneas de ayudas en el Consejo Regional Agrario que presidió Alfonso Fernández Mañueco, tampoco, según ha informado a Europa Press en un comunicado Asaja.

La mayoría de los recursos se sustentan en el hecho de que la Consejería entendió que la segunda y tercera semana de agosto, cuando se produjeron los incendios, los cereales de secano ya estaban cosechados, y por lo tanto excluyó todas las parcelas que reunían dicho requisito.

"SILENCIO ADMINISTRATIVO"

Asaja considera que "esto no era cierto" y que respondía a un prejuicio del personal directivo de la Consejería responsable de tomar la decisión, "rayando incluso en la prevaricación". Tras pasar un plazo "más que prudencial", la entidad agraria entiende que se ha producido un "silencio administrativo" que indica la desestimación del recurso.

"La Junta no ha tenido con los damnificados de los incendios ni la decencia de responder a su reclamación, lo que se interpreta como un desprecio, una falta de sensibilidad y una nula empatía", ha recalcado y ha añadido que los hechos denotan que los políticos "se mueven únicamente en función de sus intereses del momento", y cuando se aparta el foco mediático, "se olvidan hasta de las catástrofes y de las víctimas de las mismas".

En este contexto, Asaja ha encargado a su despacho de abogados que prepare el Recurso Contencioso Administrativo, en una acción colectiva, con el fin de presentarlo antes de que finalice el presente mes, en plena campaña de elecciones autonómicas.

5.500 EUROS POR EXPLOTACIÓN

La organización convocará próximamente al grupo de afectados socios de Asaja para informar sobre la iniciativa y apoderar a abogados y procuradores. La ayuda que se reclama es de 5.500 euros por explotación afectada.

Finalmente, la organización agraria ha recordado que todos los agricultores afectados sí percibieron la ayuda que, para el mismo fin, aprobó el Gobierno de España, y que se canalizó a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.