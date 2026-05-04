Asalto Gráfico celebrará su segunda edición con talleres, música y 60 expositores en el Patio Herreriano de Valladolid

Archivo - Expositores en la primera edición de Asalto Gráfico. - ALEJANDRO ANTORAZ - CEDIDA POR ASALTO GRÁFICO

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El evento multidisciplinar Asalto Gráfico celebrará su segunda edición con 60 expositores de creadores, además de talleres, charlas y conciertos los días 23 y 24 de mayo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Organizado por la ilustradora Cinta Arribas y Antonio Garrido, editor en Ediciones T&T y organizador de Los Diálogos del Sr Boliche, la cita tiene el objetivo de "celebrar la creatividad y la autoedición", con los fanzines como "una forma de expresión cultural alternativa".

Así, el "corazón del festival" será un gran mercado de ilustración que este año crece hasta acoger 60 expositores, donde artistas, autoeditores y editoriales independientes mostrarán sus fanzines y publicaciones independientes, tanto obras seriadas como obras originales.

El horario de apertura de este espacio será el sábado de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y el domingo de 11.00 a 15.00, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se llevarán a cabo distintos diálogos y talleres, como el protagonizado por la artista luso-chilena Amanda Baeza, quien impartirá la charla 'Las cosas que me contaminan' el sábado 23 a las 12.00 horas, donde desgranará el proceso multidisciplinar que nutre su obra.

Al día siguiente, el domingo 24 a la misma hora, conducirá el taller 'Cómic musical', donde los participantes crearán historietas conducidos por la música.

Por otro lado, la multipremiada ilustradora madrileña Ana Pez ofrecerá la charla 'Estas son mis cosas favoritas' el sábado 23 a las 18.00, y el domingo 24, a las 12.00, liderará un taller infantil dirigido a 15 alumnos de entre cinco y doce años, que dibujarán y escribirán sobre sus intereses para terminar la sesión diseñando un fanzine colaborativo, materializado en un libro fotocopiado y grapado.

Además, la jornada del sábado 23 culminará con una apuesta musical en directo, pues a las 20.00 horas, Rat Penat, proyecto de garage pop formado en Valencia en 2024 por Nat, presentará un directo que combina "fuzz potente y armonías delicadas para crear música triste, pero bailable". La agrupación interpretará los temas de 'Over Easy', su primer trabajo grabado en estudio y lanzado en formato cassette por Flexidiscos.

Finalmente, a las 21.15 horas, el cierre correrá a cargo de la banda de punk pop Señora!, que presentará en directo las canciones de su primer EP homónimo, con letras "honestas" sobre lo que "indigna y atraviesa" a las cuatro componentes de la banda.

El acceso al mercado, así como a las charlas y conciertos, es completamente gratuito, mientras que para participar en los talleres, que tienen un coste de 15 euros para el público adulto y diez euros para el público infantil, es necesaria la inscripción previa a través de la página web oficial (www.asaltografico.es) a partir de este lunes.