Las asambleas del PSOE de Zamora confirman la lista para las autonómicas con Iñaki Gómez a la cabeza

ZAMORA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas del PSOE de Zamora han confirmado en los últimos días la propuesta realizada por la Ejecutiva para la lista de las elecciones autonómicas, con el secretario de Organización provincial, Iñaki Gómez, a la cabeza.

Los socialistas han comunicado oficialmente la aprobación de la candidatura, que tendrá que ser refrendada este viernes en el Comité Autonómico que se celebrará en Valladolid.

De este modo, "tras el proceso de debate y votación desarrollado en las diferentes agrupaciones", la militancia ha dado su apoyo a una lista que "combina experiencia, renovación y representación territorial", y que estará formada, en este orden, por Iñaki Gómez, Patricia Martín, Javier García, María Velasco, Ismael Aguado, Ana Isabel Santos y Andrés González.

Desde el PSOE de Zamora han valorado el desarrollo de este proceso, "marcado por la participación de la militancia y el respaldo mayoritario a una candidatura preparada para afrontar el próximo ciclo electoral y defender los intereses de la provincia en las Cortes de Castilla y León".

La formación ha recordado que con esta lista, ninguno de los procuradores actuales del PSOE de Zamora repite, pues han quedado fuera la anterior secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, y también a sus compañeros en la bancada actual, Carlos Fernández Herrera y José Ignacio Martín Benito.