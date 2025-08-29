Ascel denuncia a un cazador por disparar a un lobo desde un camino en un coto de caza privado de Valladolid

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha documentado mediante una grabación a un cazador que disparó a un lobo con un rifle desde un camino de uso público en un coto de caza privado, hechos que han sido remitidos a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto al correspondiente escrito de denuncia.

Miembros de esta asociación, mientras realizaban el seguimiento de la población de lobo en la Comarca Montes Torozos (Valladolid) y observaron a un ejemplar, pudieron documentar cómo un vehículo todoterreno que circulaba por un camino se detuvo y desde el mismo camino efectuó un disparo de rifle en dirección hacia el lugar donde se dirigía el lobo, si bien no pudieron comprobar desde el lugar donde se encontraban si el ejemplar fue alcanzado por el disparo.

Acto seguido, el cazador se trasladó con el vehículo hacia la zona donde efectuó el disparo posiblemente para comprobar si había abatido al ejemplar y posteriormente abandonó la zona, según ha explicado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

En la grabación, Ascel ha señalado que se puede comprobar cómo el cazador, que presuntamente se encontraba en dicho coto privado de caza recechando corzos, efectuó el disparo desde un camino de uso público, algo expresamente prohibido en el artículo 30 de la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León por considerarse estos espacios zonas de seguridad.

Precisamente, la asociación ha recordado que el lobo no es especie cinegética en la Comunidad, con lo cual toda acción de caza realizada con el fin de darle muerte es "ilegal y debe ser sancionada con contundencia".

"Desde Ascel esperamos que la Junta tramite la denuncia y resuelva la correspondiente sanción administrativa por incumplir la Ley de Caza", ha remarcado la asociación, al tiempo que ha señalado que el furtivismo contra el lobo durante la temporada de rececho al corzo en todos los cotos privados de caza "puede ser una práctica habitual, facilitada más si cabe por el uso generalizado de visores térmicos por parte de los cazadores además de la falta de vigilancia de estas actividades por parte del personal de la Administración".