Asden advierte de los "graves daños al medioambiente" por el Motorbeach de Vinuesa (Soria) y reclama responsabilidades

Situación desde el aire del recinto natural donde se ha celebrado el Motorbeach - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

SORIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria ha asegurado que el festival Motorbeach celebrado entre el jueves y el domingo en un paraje natural de la localidad soriana de Vinuesa ha generado "graves daños al medioambiente", al tiempo que ha reclamado a las administraciones que hagan "autocrítica" por la "falta de control" en las cuatro ediciones anteriores del festival y asunción de responsabilidades.

Las imágenes aéreas tomadas por la asociación durante la jornada de este lunes visibilizan que el paso de miles de motos ha "dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa".

"Un deterioro agravado por el efecto acumulativo de erosión, compactación del suelo y pérdida de raíces originado en años anteriores", ha resaltado la asociación a través de un comunicado, en el que ha explicado que en la fotografía satélite del IGN del año 2023, "se observan los daños de los dos primeros festivales".

Estas acciones, virales en redes sociales (carreras, trompos y caballitos en todo el recinto autorizado y fuera de él, incluso dentro del agua), son ilegales en terreno forestal (incluidos los pastizales), más aún en períodos de alto riesgo de incendios, ha advetido la asociación.

En este sentido, ha señalado que la ley limita el tránsito de vehículos a motor a caminos autorizados, y en este caso a los viales señalizados a los que se tenía que ceñir el organizador garantizando la seguridad vial.

"La realidad de las cinco ediciones celebradas ha sido que los asistentes han circulado sin control por todo el espacio, la Guardia Civil sólo ha actuado en el año 2026, eso sí con 435 denuncias y desbordada ante el inabarcable quebranto general de la ley", han lamentado, para después censurar que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) haya mostrado una "inexplicable inacción y no ha abierto expedientes sancionadores" mientras que el Ayuntamiento ha "ignorado esta realidad al haber concedido sucesivas autorizaciones que se han incumplido reiteradamente".

"LIBERTAD"

En este aspecto, la asociación también ha criticado que el promotor del evento ha atraído masivamente al público al ofrecer "libertad para ir en moto" y ausencia de normas (sin casco obligatorio, ni ITV, sin control de alcohol) en 200 hectáreas (cifra que variaba a 100 o 50 hectáreas según la publicación del festival que se consulte)", han puntualizado desde ASDEN.

"Al festival ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador; que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Vinuesa con el beneplácito de la Junta, de la Confederación y de la Subdelegación del Gobierno de España", ha lamentado Ecologistas en Acción.

Respecto a la anunciada reunión del próximo viernes de las administraciones que han participado en la autorización, ASDEN ha reclamado "autocrítica por la falta de control en las cuatro ediciones anteriores del festival y asunción de responsabilidades".

Por último, la asociación ha solicitado la imposición de fianzas y sanciones acordes al beneficio obtenido por el promotor, y a los daños producidos.