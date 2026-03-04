Asden pide al Ayuntamiento de Los Rábanos (Soria) que no reduzca la protección ante los vertidos de purines

SORIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden-Ecologistas en Acción) ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento de Los Rábanos contra el expediente de derogación de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de los vertidos de purines.

Con esta derogación, según Asden, se reduce la protección ambiental en un municipio que sufre de forma crónica una mala calidad del agua de consumo debido a la contaminación por nitratos de origen agrario y ganadero.

La modificación de la ordenanza que ahora se deroga ampliaba la franja de seguridad frente al vertido de purines en torno a Montes de Utilidad Pública, caminos, carreteras y captaciones de agua, debido a que los productores porcinos de la zona han recurrido en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en defensa de sus intereses privados sin considerar los problemas de salud que ellos su actividad genera a los pueblos en donde se ubican.

Según los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) analizados por Asden, las localidades del municipio presentan concentraciones de nitratos muy elevadas.

Aunque se mantienen dentro de los límites legales máximos, gracias al uso de resinas de intercambio iónico (desnitrificadoras) en el sistema de depuración, están muy lejos de los 10 mg/l que son propios de un agua de buena calidad. Tardajos de Duero alcanzó los 40 mg/l en noviembre de 2025, Miranda de Duero presentó 33 mg/l en abril de 2024 y Los Rábanos registró 32 mg/l en diciembre de 2025.

Estas cifras indican que el acuífero del que captan el agua está aún más contaminado, al rozar los 37,5 mg/l que obligarían a declarar la zona como "vulnerable" según el Real Decreto 47/2022.

RIESGOS PARA LA SALUD

Asden recuerda que la ingesta continuada de nitratos causa el 'síndrome del bebé azul' en los lactantes, y puede generar sustancias cancerígenas (nitrosaminas) en el tracto digestivo que, junto con otros factores, se han vinculado históricamente a altas tasas de cáncer gástrico y colorrectal en la provincia.

Para la asociación, el origen del problema es el actual modelo de ganadería industrial, del que el municipio de Los Rábanos es un buen ejemplo por los problemas con el mal uso y almacenamiento de purines, con vertidos directos al Duero en periodos de lluvias o de crecidas del río, así como por las quejas de los vecinos.

De este modo, Asden ha propuesto al Ayuntamiento de Los Rábanos que apruebe una nueva Ordenanza Municipal acorde a Derecho que restrinja el esparcido de purines, e incorpore la regulación de lodos de depuradora y de residuos de plantas de biometano, ya que, según los propios vecinos de Navalcaballo, hay interés de una empresa en instalar una central de biometano en su localidad.

Asimismo, ha solicitado al Consistorio que realice una vigilancia activa para controlar de forma efectiva el esparcido de purines en su término municipal y denuncie las irregularidades ante la Junta de Castilla y León.

La agrupación ecologista concluye que la actual vigilancia del esparcido de purines por parte de la administración autonómica es "deficiente o nula", lo que deja a los ayuntamientos y a los vecinos como la última barrera de defensa para su propia salud y la de su entorno natural.