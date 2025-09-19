Asele advierte que la mujer quedará "fuera del futuro" si no aumenta su presencia en carreras STEM

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García y la presidenta de Asele, Noelia Rodríguez, en el marco del Congreso de Mujeres Empresarias EDA 2025, en León capital. - EUROPA PRESS

La Junta considera que "queda mucho camino por recorrer" para reducir esta brecha

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele), Noelia Rodríguez, ha manifestado este viernes que si no aumenta el acceso de la mujer a estudios universitarios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que se sitúa actualmente en el 20 por ciento, esta se quedará "fuera del futuro".

En este contexto, ha señalado que no se puede permitir que, después de "todos los avances" logrados por la mujer, se quede atrás simplemente por miedo o por los estereotipos existentes. "Nosotras podemos estar", ha recalcado.

Asimismo, ha destacado que el papel del asociacionismo empresarial con perspectiva de género "es todavía muy importante" para poder trabajar en la consolidación de la presencia de la mujer.

En cuanto al acceso a cargos directivos por parte de las mujeres, ha explicado que todavía "hay camino que recorrer", pero "sí se está llegando". La mujer está pisando fuerte", ha asegurado, aunque ha puntualizado que hay un retroceso respecto a años atrás.

En este sentido, ha expresado la importancia de asociaciones que promuevan el impulso y el empoderamiento de la mujer mediante una voz "única y fuerte" y que se tenga en cuenta "la riqueza en la diversidad" cuando se juntan hombres y mujeres.

Al respecto, ha apuntado que en empresas que hay más diversidad la productividad aumenta hasta un 20 por ciento. "Eso es importantísimo y tiene que calar en la sociedad, que las mujeres somos el 50 por ciento de la población y todavía no estamos representadas debidamente", ha finalizado.

Noelia Rodríguez se ha pronunciado de este modo en el marco del IV Congreso Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) para impulsar el liderazgo femenino STEM, una cita que reúne en León participantes de todo el norte del país.

"MUCHO CAMINO POR RECORRER".

La jornada central del Congreso ha sido inaugurada por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que ha manifestado que reducir la brecha STEM es un ámbito en el que "queda mucho camino por recorrer", a pesar de que "se ha avanzado mucho" desde el punto de vista de la igualdad efectiva y plena.

En el caso concreto del ámbito universitario, ha puntualizado que en los últimos 24 años se ha incrementado la presencia de las mujeres, que ha pasado de un 30 a un 55 por ciento, pero en las áreas STEM todavía es necesario "un empuje".

En este contexto, ha indicado que la presencia femenina en el ámbito empresarial, además de ser una "exigencia de justicia social", es una exigencia para la competitividad de las empresas. "No podemos prescindir del 50 por ciento del talento de nuestra sociedad en nuestras empresas", ha insistido.

Por este motivo, ha asegurado que la mujer es un colectivo "prioritario" en las políticas activas de empleo público de la Junta de Castilla y León, con incentivos mayores en todos los programas para las mujeres.

"SEGUIR INSISTIENDO".

En cuanto al emprendimiento, ha manifestado que hay "cierta brecha" entre los autónomos, ya que la mujer todavía representa el 34 por ciento, por lo que es un sector en el que hay que "seguir insistiendo".

No obstante, ha valorado los "pasos positivos" que se dan en cuanto al autoempleo y ha apuntado que el pasado año en Castilla y León 719 mujeres tuvieron ayudas de la Junta de Castilla y León y emprendieron un negocio por cuenta propia, lo que supone aproximadamente un 50 por ciento de los autoempleos que se financiaron.

Finalmente, ha recordado que en 2024 el 72 por ciento del empleo generado en la Comunidad fue femenino y en el segundo trimestre de 2025 se ha registrado el mayor número de mujeres ocupadas de toda la serie histórica desde 2002.