Asemfo asegura que un millar de trabajadores del operativo de incendios de CyL no tiene garantía de continuidad

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) ha asegurado que 1.000 trabajadores del operativo de extinción de incendios de Castilla y León sin garantía de continuidad y ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de mentir y de "hundir" a las empresas forestales.

La patronal de empresas forestales, en un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado que Fernández Mañueco anunciara que todo el personal de incendios pasaría a ser público "con garantía de continuidad".

Sin embargo, ha explicado que en la reunión que Asemfo mantuvo con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, junto con Tragsa, se le confirmó que no iba a subrogar al personal y que abriría los correspondientes procesos de selección como empresa pública para contratar a quien considerase y el primer año además los contratos tendrían carácter eventual.

Además, se les comunicó que después decidirían, con las pruebas de acceso que se establecieran, los trabajadores que se quedan y los que no continuarán.

FALTA DE APOYO

Mientras tanto, Asemfo ha criticado que el presidente de la Junta sigue sin recibir la patronal "después de más de siete peticiones desde el 30 de septiembre de 2025" y ha asegurado que no ven el apoyo a las empresas por parte del Gobierno actual.

"¿Qué partido nos apoya entonces? En declaraciones públicas el único partido que ha manifestado un apoyo a la colaboración público-privada ha sido Vox", ha añadido Asemfo, que ha recordado que las empresas forestales llevan más de 35 años trabajando en el operativo de incendios con la "garantía" de estabilidad laboral y la experiencia técnica en un servicio "esencial" para la región.

En este sentido, ha recordado al jefe del Ejecutivo autonómico que el cambio de modelo del operativo se rechazó en las Cortes de Castilla y León por todos los partidos y no cuenta con el respaldo de los técnicos especialistas de la propia Junta.

Asimismo, ha advertido de que el nuevo sistema supondrá un incremento de costes superior al 50 por ciento, "sin que ello garantice mejoras ni en el servicio ni en las condiciones laborales", y que será financiado con fondos públicos provenientes de todos los ciudadanos.

Además, ha apuntado que la Junta sí dispone de mecanismos, en colaboración con la empresa privada, para asegurar que cualquier subida presupuestaria llegue directamente al trabajador, algo que Asemfo ha señalado que ya se los propuso a la Junta, que se niega a aplicarlos.

Finalmente, la patronal ha reiterado la petición de "reflexión" y "diálogo" y ha reclamado el retorno al modelo que funciona antes de seguir adelante con un cambio "improvisado para conseguir votos y sin respaldo técnico".