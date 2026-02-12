La asistencia personal de Impulsa Igualdad CyL multiplica por nueve su alcance y llega a 3.000 usuarios en diez años

Archivo - Imgen de recurso del servicio asiscential de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León. - IMPULSA IGUALDAD CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio asistencial de Impulsa Igualdad Castilla y León ha multiplicado por nueve su alcance en una década al pasar de 309 personas en sus inicios a 2.989 usuarios actuales.

La entidad, en un comunicado recogido por Europa Press, ha incidido en que la prestación de asistencia personal ha pasado de ser un "recurso minoritario" a convertirse en una "herramienta clave" para la autonomía y ha recordado que hace una década apostaron por "profesionalizar y posicionar la asistencia personal en la agenda pública" con la creación del primer Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) de la Comunidad.

Castilla y León continúa en la segunda posición en España, detrás de País Vasco --donde la prestación de asistencia personal incluye también apoyos propios de la ayuda a domicilio dentro del plan individual de autonomía-- en personas beneficiarias de esta prestación, ha apuntado Impulsa Igualdad.

En cuanto a los datos de 2025, por quinto año consecutivo, la entidad aumenta el número de servicios que se reciben por medio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) un 28,85 por ciento más que en 2024 y también una de cada tres personas usuarias disfrutó de este apoyo por primera vez en 2025.

Asimismo, estos servicios se incrementaron en intensidad, con un 24,5 por ciento más de horas prestadas en 2025 con respecto al año anterior, que se acercan a las 200.000 horas desde la implantación del SIAP.

Igualmente, desde el SIAP apuestan por la empleabilidad de la asistencia personal como profesión, lo que ha permitido llegar casi a las 1.300 personas formadas por Impulsa Igualdad CyL desde la puesta en marcha del servicio, de las que casi un 80 por ciento forman parte de su bolsa de empleo (más de 1.000) y se han realizado un total de casi 670 contrataciones.