La Asociación de Biotecnólogos de León inicia este jueves una nueva edición de las charlas divulgativas 'ConCiencia'

Imagen de archivo de la anterior edición del ciclo de las charlas divulgativas 'ConCiencia'. - ULE

LEÓN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) ha organizado una nueva edición del ciclo de charlas divulgativas 'ConCiencia', con el objetivo de acercar el conocimiento científico a cualquier persona, que dará comienzo este jueves y se extenderá hasta el próximo día 5 de marzo.

Las conferencias tendrán lugar a las 20.00 horas en la Fundación Sierra Pambley de la capital leonesa y las charlas, que surgieron de la colaboración de ABLe con la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), constituyen una de las principales actividades de divulgación de esta asociación y permiten dar a conocer nuevos aspectos de la ciencia.

Los organizadores del evento han explicado que las charlas sirven para dinamizar el aprendizaje y el debate del público general sobre y permiten el desarrollo de un pensamiento crítico en base a conocimientos, además de contrarrestar la propagación de mitos científicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León (ULE).

El programa comenzará este jueves de la mano de la doctora Patricia Gallego Muñoz, bióloga especializada en ciencias de la visión y coordinadora del Grupo de Investigación Reconocido Técnicas Ópticas de Diagnóstico (GIR-TOD) de la Universidad de Valladolid (UVA), que abrirá el ciclo con una ponencia titulada 'Del gusano de seda al quirófano: Investigar para ver mejor'.

La charla permitirá abordar el desarrollo de terapias innovadoras y biomateriales basadas en seda y destinadas a resolver problemas oculares como la presbicia o a facilitar la cicatrización de heridas corneales graves.

CLONACIÓN PARA 'DESEXTINGUIR' ESPECIES

Posteriormente, el jueves día 26 de febrero, la doctora Sonia Sánchez Campos, profesora titular del área de Fisiología e investigadora principal del GIR Fisbio en la ULE, presentará la charla 'Clonación: de la Medicina Regenerativa a la Desextinción'.

En la ponencia se explorarán los avances biomédicos en clonación reproductiva y terapéutica, analizando su potencial en el tratamiento de distintas enfermedades y en la 'desextinción' de especies animales.

Por último, el jueves día 5 de marzo la doctora Aroa Suárez Vega, veterinaria, investigadora y profesora en el área de Producción Animal de la ULE, cerrará el ciclo con la charla 'Ganadería sostenible: ¿cómo seleccionamos ovejas más resilientes?'.

Se analizará cómo la genética animal influye en la salud y adaptación de los animales frente a un entorno cada vez más cambiante y cómo esto es relevante a la hora de llevar la ciencia del laboratorio a las personas para fortalecer el medio rural y lograr una ganadería más sostenible y respetuosa.

ACCESO AL CONOCIMIENTO

Los organizadores de 'ConCiencia' han señalado que las charlas son importantes porque, además de la limitada difusión de la investigación, el hecho de que esta se publique generalmente en revistas científicas dificulta el acceso del ciudadano a dicho conocimiento.

Actualmente las redes sociales desempeñan un papel fundamental, pero también se están difundiendo 'mitos científicos' "poco fiables" en la sociedad. Por este motivo se pretende ofrecer una perspectiva diferente sobre la ciencia y concienciar sobre ciertos aspectos y desmentir otros.