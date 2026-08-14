Asociación Cultural Carlo Simi retomará en septiembre el expediente para declarar BIC el cementerio de Sad Hill

Cementerio Sad Hill. - ASOCIACIÓN CULTURAL CARLO SIMI

BURGOS 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Carlo Simi ha anunciado que retomará, a partir del próximo mes de septiembre, el expediente para la declaración del cementerio cinematográfico de Sad Hill como Bien de Interés Cultural (BIC), tras la paralización de su tramitación durante la pandemia.

El procedimiento, que comenzó a trabajarse en 2018, cuenta actualmente con el respaldo de distintas organizaciones políticas y la Proposición No de Ley (PNL) presentada el pasado mes de junio en las Cortes.

Para reactivar la tramitación ante la Junta, la entidad ha estado trabajando en la actualización del dossier con el fin de adaptarlo al marco normativo. Asimismo, la asociación ha restablecido el contacto con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para presentar el documento actualizado que refuerza los argumentos de la candidatura del enclave, ubicado en el entorno de Santo Domingo de Silos.

La iniciativa coincide con los diez años transcurridos desde la recuperación del histórico escenario, diseñado en 1966 por Carlo Simi para la secuencia final de la película 'El bueno, el feo y el malo', y con el sesenta aniversario del rodaje del film, señala la asociación a través de un comunicado.

A lo largo de esta década, el espacio ha recibido a cientos de miles de visitantes internacionales y ha registrado incidentes puntuales como la sustracción de la tumba dedicada al grupo Metallica, la desaparición de cinco tumbas de actores italianos, la retirada de piedras del muro perimetral o la presencia de colillas.

Por otro lado, la agrupación burgalesa mantiene en desarrollo el proyecto del Museo Carlo Simi, impulsado en 2022 y cuyas obras del espacio expositivo ya han finalizado. La iniciativa se fundamenta en la cesión del legado profesional, artístico y documental depositado por la familia del diseñador -encabezada por su viuda Elisabetta, fallecida en diciembre de 2023, su hija Giuditta y su nieto Lorenzo-, lo que ha permitido ampliar la labor del colectivo hacia el conjunto de la filmografía del artista.

Paralelamente, durante el presente año se han ejecutado diversas labores de mantenimiento en el enclave y en agosto continuarán nuevas actuaciones en coordinación con los responsables del Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla.

Entre estos trabajos destaca la recolocación del cartel del recinto, inspirado en la película 'Hasta que llegó su hora', así como la conservación de la silueta de Clint Eastwood.

Finalmente, la asociación ha participado en eventos internacionales, entre los que figura un homenaje rendido en Italia a la familia de Bud Spencer mediante la entrega de una imagen de su tumba simbólica en el cementerio, y prevé culminar en 2027 un proyecto patrimonial conjunto con una institución nacional.