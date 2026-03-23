Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior convoca su Premio para empresas de la provincia nacidas desde 2024

Los empresarios Juan Luis Yagüe (Aese), Andrés Ortega (FES) y Andrés Gómez. - FES

SEGOVIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior (Aese) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Aese 2026 que, en su cuarta edición, se convoca para empresas constituidas en la provincia de Segovia desde enero de 2024.

El premio Aese busca reconocer a empresas de reciente creación que contribuyan a generar empleo, riqueza y oportunidades en la provincia y está dotado con 3.000 euros. La convocatoria cuenta con la colaboración de la Federación Empresarial Segoviana (FES), de la que forma parte Aese.

El galardón distinguirá a una única empresa en la categoría 'Nueva Empresa de Éxito en Segovia 2026'. Podrán presentar candidaturas empresas radicadas en la provincia, constituidas a partir de enero de 2024, con independencia de su forma jurídica o del sector en que operen. El plazo estará abierto hasta finales de septiembre, y la entrega del premio se celebrará, como es ya tradición, a finales de año.

Según ha explicado el presidente de Aese, Juan Miguel Yagüe, entre los criterios de valoración figuran la viabilidad del proyecto, su carácter innovador, la generación de empleo, la implantación territorial -con especial atención al medio rural- y la utilidad que el galardón pueda suponer para el crecimiento de la empresa.

Yagüe ha subrayado durante la presentación del premio que éste tiene como objetivo "poner en valor el talento segoviano y reconocer a quienes, con su trabajo y su visión, están contribuyendo a construir el futuro de nuestra tierra". Ha añadido que también se quiere impulsar "iniciativas que generen empleo, innovación y oportunidades para las nuevas generaciones".

Por su parte, el presidente de la FES, Andrés Ortega, ha elogiado el papel de Aese como nexo entre el tejido empresarial local y el exterior, definiéndola como "un puente entre Segovia y el mundo". Ortega ha incidido en el valor del asociacionismo como herramienta para "fortalecer el tejido productivo, generar sinergias y posicionar a Segovia como un territorio con capacidad para competir, innovar y crecer".

En sus tres ediciones anteriores, el Premio AESE ha reconocido proyectos como Jiman Performance y el equipo femenino de la Gimnástica Segoviana (primera edición), Eres la Repera -vinculado al emprendimiento rural femenino y la digitalización- (2024) y Agore a tu salud (2025).

La presentación del premio no ha estado ajena a la preocupación de los empresarios por la guerra en Oriente Próximo. El presidente de la FES ha reconocido que la situación es "extremadamente compleja" y que su impacto ya es visible en Segovia, con "la caída del turismo, sobre todo con visitantes de mercados asiáticos, que han dejado de viajar por las dificultades en el tráfico aéreo en la zona del conflicto, que afectan a los centros de conexión de Dubai y Catar".

En este contexto, Juan Miguel Yagüe ha apelado a la "resiliencia empresarial" y ha destacado que "los empresarios segovianos tienen una capacidad de adaptación al medio bastante buena y por naturaleza son optimistas".