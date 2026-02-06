La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid lanza la sexta edición de 'La Compra de tu vida'

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado la sexta edición de 'La Compra de tu vida', una iniciativa solidaria que invita a la sociedad "a colaborar contra la enfermedad tras hacer la compra en las líneas de cajas de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de España, tanto físicas como online, con el objetivo de recaudar fondos para invertir más recursos en apoyo, prevención e investigación contra el cáncer".

La recaudación de la campaña, que estará activa desde este viernes, 6, al 15 de febrero, se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la Asociación, señala a través de un comunicado.

Para participar en la iniciativa, que se enmarca en el Mes Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora en febrero, cualquier persona interesada puede ampliar su ticket de la compra a partir de 1 euro en los establecimientos de más de una treintena de empresas que se han sumado a la causa. A través de su implicación, y a la de sus equipos y clientes, esta recaudación "ayudará a mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias".

En la provincia de Valladolid se suman a la iniciativa de 'La compra de tu vida' los supermercados de Agropal, Lupa, Día y Gadis, coordinados con un total de 35 personas voluntarias que apoyarán esta acción. También se unen las tiendas de Zafiro Cosmetics y el restaurante Niza.

La Asociación en Valladolid invita a todos a participar de esta iniciativa: "gracias al apoyo de toda la sociedad lideramos el esfuerzo para disminuir el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas. El cáncer es el mayor desafío sociosanitario que tenemos como sociedad. En este caso todas las aportaciones, por pequeñas que puedan parecer, van a ser determinantes para contribuir a sumar esfuerzos en investigación oncológica o en una atención integral a las personas con cáncer a través de los servicios gratuitos que promueve la Asociación en Valladolid para pacientes y familiares y que buscan aliviar el impacto del cáncer en todos los ámbitos".

"La Asociación Española Contra el Cáncer agradece la colaboración de las empresas que han apoyado esta iniciativa porque su contribución es clave para ayudar a minimizar el impacto del cáncer en la sociedad española", finaliza la información.