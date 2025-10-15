Asociación Española de Vacunología reúne del 22 al 24 de octubre en Valladolid a 400 expertos en su encuentro científico

Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el Centro de Salud Segovia. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Asociación Española de Vacunología (AEV) celebrará su encuentro científico del 22 al 24 de octubre en Valladolid, donde se darán cita 400 expertos, con el objetivo de reafirmar la vacunación como herramienta esencial para la salud de las personas.

En concreto, en el marco de este XII Simposio de la Asociación, que se celebrará en la Feria de Valladolid, se reflexionará sobre los últimos avances en materia de Vacunología, estrategias de vacunación y enfermedades inmunoprevenibles.

Bajo el lema 'Responsabilidad compartida: presente y futuro protegidos', la asociación científica recuerda que la inmunización es un compromiso colectivo y destaca la importancia de apostar por las vacunas en el presente para garantizar un futuro más seguro y saludable para las próximas generaciones.

En un contexto internacional marcado por el retroceso en políticas vacunales por parte de países próximos, este encuentro científico busca reafirmar la vacunación como herramienta esencial para la salud de las personas, tanto para prevenir viejas enfermedades ya conocidas como para hacer frente a nuevos desafíos emergentes, ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press la Asociación.

"En estas reuniones ratificamos la seguridad y la efectividad de las vacunas mediante la revisión de todo lo publicado desde el último encuentro y mediante la exposición de las experiencias profesionales de los asistentes. Con estos argumentos estamos plenamente capacitados para responder, desde una perspectiva científica, a cualquier duda que pueda tener la población", ha señalado el presidente del Comité Científico del Simposio, José Antonio Navarro.

En este contexto, ha señalado que, "afortunadamente", los programas de vacunación gozan en España "de una salud excelente", y las vacunas se siguen percibiendo como la mejor manera de prevenir enfermedades. Esto se debe a la confianza de la población en el sistema sanitario, en los médicos, y en la enfermería, y al papel de estos profesionales en la difusión de la cultura vacunal.

"La receta es simple: hablar, hablar y hablar. Intentar convencer sin imposiciones y construyendo confianza, insistiendo en la seguridad y los beneficios de la vacunación y combatiendo las fake news", ha añadido.

CONTENIDO DEL ENCUENTRO

A lo largo del simposio, se abordarán aspectos de la vacunología alejados de los que habitualmente se tratan, como la vacunación del adulto, los determinantes sociales de la vacunación, la inteligencia artificial aplicada a la Vacunología, la vacunación en ámbitos distintos al habitual centro de salud, o la financiación sostenida de los programas de vacunación, entre otros.

"El objetivo es ser un punto de debate sobre nuevos avances en las estrategias de prevención, con la incorporación de nuevas vacunas, tanto en la edad infantil como en el adulto, y en nuevos escenarios como los viajes internacionales. Sin olvidar a los pacientes inmunocomprometidos", ha señalado el doctor Javier Castrodeza, presidente del Comité Organizador.

También se hablará de viejas enfermedades ya conocidas, como la poliomielitis y el sarampión. De este último se han notificado 328 casos en España hasta junio de 2025, un 43% más que en todo el año pasado.

"Desgraciadamente, tanto el sarampión como la poliomielitis tienen que tener protagonismo en este simposio. Hablaremos de la situación epidemiológica en nuestro país y en los de nuestro entorno socioeconómico, y de las estrategias de control que, por supuesto, giran en torno a alcanzar las máximas coberturas de vacunación, tanto en población autóctona como migrante, con especial incidencia en la vacunación del sanitario", ha explicado Navarro.

El Simposio, que se celebra cada dos años, contará con la participación de alrededor de 50 ponentes llegados desde diferentes puntos del país, y dará un especial protagonismo a dos importantes efemérides: por un lado, los 50 años del calendario de vacunación en España, y por otro, el 25 aniversario de la fundación de la Asociación Española de Vacunología.

Los organizadores destacan también la participación y el interés en este Simposio de investigadores y profesionales sanitarios y de otros ámbitos, que se refleja en las más de 100 comunicaciones recibidas. "Observamos un relevo generacional muy relevante que, sin duda, va a aportar nuevas visiones a las estrategias de prevención desde una óptica de aplicación profesional", ha concluido el doctor Javier Castrodeza.