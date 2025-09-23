Asociación Retina CyL humaniza hospitales con una exposición sobre cómo perciben el mundo pacientes con patologías

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Retina Castilla y León (Recyl) desarrolla un proyecto de Humanización de la Sanidad, una iniciativa pionera destinada a mejorar el bienestar de pacientes y profesionales en los hospitales y centros de salud de la Comunidad que da a conocer en el marco de la celebración del Día Mundial de la Retina, el próximo 28 de septiembre.

La propuesta de Recyl incluye intervenciones específicas en los servicios de oftalmología, a través de una exposición donde se representa cómo perciben el mundo los pacientes con diferentes patologías visuales, como retinosis pigmentaria, glaucoma, cataratas, degeneración macular asociada a la edad (DMAE), stargardt o retinopatía diabética.

El objetivo es que profesionales, pacientes y acompañantes comprendan mejor la realidad de estas enfermedades, generando empatía y mejorando la comunicación asistencial. Este proyecto ya ha sido implantado en ocho centros sanitarios de Castila y León: Centro de especialidades La Pilarica, Hospital Clínico Universitario y el Río Hortega, en Valladolid; el Hospital Provincial y el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila; el Río Carrión, en Palencia; el Santa Bárbara, en Soria, y el Virgen de la Concha, en Zamora.

"Queremos que los hospitales no solo sean lugares de diagnóstico y tratamiento, sino también entornos en los que las personas se sientan acogidas, escuchadas y respetadas en su vulnerabilidad", explica Pedro Herrero, presidente de la Asociación, quien por eso añade el objetivo de que la exposición se presente en el mayor número de centros sanitarios.

El concepto de humanización hospitalaria no es nuevo: ya en 1984 el antiguo Insalud impulsó un plan en esta línea que posteriormente dio origen a la "Carta de Derechos y Deberes de los pacientes", reconociendo la vulnerabilidad de los enfermos y la necesidad de tratarles con dignidad, celeridad, responsabilidad y respeto. Sin embargo, hoy cobra especial relevancia, dado que entre un 60% y 70% de la salud está condicionada por el entorno, y los hospitales deben ser espacios que reduzcan el estrés, favorezcan el confort y contribuyan a la recuperación.

Con este programa, Recyl pretende sensibilizar a la sociedad, apoyar la labor de los sanitarios y, sobre todo, contribuir a que los pacientes vivan su paso por el hospital en condiciones más humanas.

Fundada en 1993 en Valladolid, Recyl trabaja con personas afectadas por Distrofias Hereditarias de Retina (DHR) y sus familias, acompañándolas en la adaptación a su nueva realidad. Ahora, con este proyecto, la asociación quiere dar un paso más para que los entornos sanitarios sean más humanos, amables y adaptados a las necesidades emocionales y sociales de las personas y hacer visibles las enfermedades visuales.