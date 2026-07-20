La asociación vecinal 'Pedrajas viva' presenta más de 700 alegaciones contra el proyecto de la macroplanta de biometano

Protesta de los vecinos de Pedrajas en contra de la macroplanta de biometano. - 'PEDRAJAS VIVA'

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vallisoletanas de Pedrajas, Íscar, Alcazarén y Megeces han presentado más de 700 alegaciones técnicas y medioambientales contra el proyecto de una macroplanta de biometano que tiene prevista su instalación a 2,5 kilómetros de Pedrajas de San Esteban.

Desde la asociación vecinal 'Pedrajas viva' continúan una movilización activa para detener lo que consideran una "amenaza" para su calidad de vida y el futuro de la comarca.

El lema 'NO a la Planta de Biometano, DEFENDAMOS NUESTRO PUEBLO' es el eje de las protestas que se han instalado en forma de pancartas en los balcones de la comarca de Tierra de Pinares.

"Queremos dejar claro que no estamos en contra de la energía renovable, pero sí de este modelo de macroinstalaciones que destruye nuestro entorno rural y pone en riesgo nuestra salud y bienestar", han trasladado desde 'Pedrajas viva' y, en relación a esto, han añadido que no pueden permitirlo en "defensa de las siguientes generaciones".

Los vecinos han asegurado que están decididos a no rendirse y utilizar todas las vías legales y sociales para paralizar este proyecto que califican de "macroamenaza".

"No podemos permitir que el beneficio económico de unos pocos se imponga sobre la salud, el medio ambiente y el futuro de toda una comarca", ha afirmado la plataforma en un comunicado recogido por Europa Press.