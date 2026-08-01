La Asociación de Vecinos 'Las Médulas' proyectará un documental el 10 de agosto para recordar el incendio de 2025

La Asociación de Vecinos 'Las Médulas' proyectará un documental el 10 de agosto a las 22.00 horas en la plaza de Las Médulas para recordar el incendio de 2025 - ASOCIACIÓN DE VECINOS 'LAS MÉDULAS'

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metáfora Visual y la Asociación de Vecinos 'Las Médulas' han informado de que el lunes 10 de agosto, a las 22.00 horas, se proyectará el documental 'Ladrones de Fuego' en la plaza de Las Médulas, con motivo del primer aniversario del grave incendio que en agosto de 2025 arrasó buena parte del entorno declarado Patrimonio de la Humanidad.

El acto, concebido como "un homenaje a la población afectada y un espacio de reflexión" sobre las consecuencias del incendio y la necesidad de proteger nuestro patrimonio natural, cambiará de ubicación y se celebrará finalmente al aire libre, en la plaza de Las Médulas, tras la negativa de la Junta de Castilla y León a utilizar la Casa del Parque de Carucedo, según ha señalado la agrupación vecinal en un comunicado recogido por Europa Press.

La institución ha denegado la autorización para su celebración en dichas instalaciones y ha alegado que únicamente pueden desarrollarse en este espacio actividades organizadas o en las que participe la propia Administración autonómica.

La organización ha expresado su respeto a la competencia de la Junta para gestionar sus instalaciones, pero ha lamentado "profundamente" una decisión que considera "alejada del sentir y de las necesidades de los vecinos de Las Médulas".

La asociación ha mencionado también que resulta "difícil comprender" que, un año después del incendio que afectó al entorno de Las Médulas, no se facilite la celebración de un acto "cultural, conmemorativo y abierto a toda la ciudadanía", cuyo objetivo es "mantener viva la memoria de lo sucedido, fomentar la reflexión colectiva y reforzar el compromiso con la conservación de este espacio".

Asimismo, ha expresado su "malestar" por una decisión que interpreta como una muestra de "falta de sensibilidad" hacia el patrimonio y sus habitantes, y considera que, tras el incendio de agosto de 2025, las administraciones deberían respaldar iniciativas de este tipo.