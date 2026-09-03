Viticultores de la Ribera del Duero advierten sobre el impacto de los bajos precios de la uva

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viticultores Ribera del Duero ha trasladado su preocupación por los posibles precios de la uva de esta campaña, en un contexto marcado por un recorte del 10% en la producción para esta cosecha y el incremento en los costes de la mano de obra.

Según ha advertido el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press, el mantenimiento de los precios a la baja durante varias campañas consecutivas lleva aparejado un daño estructural en el valor de la hectárea de viñedo. Desde la organización han recalcado que esta situación afecta por igual tanto a bodegas como a viticultores, ya que la bajada de cotizaciones no discrimina la propiedad de la explotación.

Asimismo, la asociación ha recordado que el sector vitivinícola de la Ribera del Duero genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Se trata de una economía transversal que impacta directamente en empresas de diversos ámbitos, tales como el enoturismo, la construcción, los talleres, las tonelerías, la hostelería y el transporte.

A pesar de reconocer que la coyuntura actual es compleja para todos los agentes implicados, la organización ha considerado que existe margen para que los precios registrados el año pasado experimenten una subida. En este sentido, ha defendido que no es posible producir una uva de calidad sin un trabajo profesional que conlleva costes, remarcando que el vino se hace en la viña y se elabora en la bodega.

Por todo ello, la asociación ha apelado a la responsabilidad de las partes para evitar una situación de no retorno, similar a la que atraviesan otras Denominaciones de Origen de prestigio nacional e internacional. Finalmente, ha instado a alcanzar acuerdos beneficiosos para el conjunto del sector, tras defender que bodegas y viticultores se necesitan mutuamente.