Asociaciones del Tercer Sector de Segovia se repartirán 110.000 euros para proyectos de acción social durante 2026

SEGOVIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, del Tercer Sector, para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social, durante 2026, con una dotación inicial de 110.000 euros.

Tras el diálogo de la Concejalía de Servicios Sociales con las asociaciones, y con el compromiso del Gobierno municipal de reforzar la colaboración con el tejido social de la ciudad, la cuantía inicial de 110.000 euros, contemplada en los presupuestos prorrogados, se incrementará hasta los 120.000 euros una vez se apruebe el presupuesto municipal de 2026, lo que implica un aumento de 10.000 euros respecto a la dotación actual.

Las bases han sido revisadas y adaptadas tras diversas reuniones de trabajo mantenidas por la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez, con la Plataforma del Voluntariado y con las entidades que concurren habitualmente a esta línea de ayudas. Según ha señalado la edil, se han incorporado mejoras atendiendo a sus demandas, entre ellas el adelanto de la convocatoria en 2 meses respecto al pasado ejercicio, para agilizar la tramitación y facilitar la planificación de los proyectos.

Podrán optar a estas subvenciones las iniciativas cuyo objetivo sea la atención sanitaria y social, la inclusión laboral y la promoción del autoempleo, la atención social urgente, la educación, atención y protección de menores, la promoción de la igualdad y la protección de mujeres víctimas de violencia de género y la promoción, protección y atención a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Los proyectos deberán desarrollarse íntegramente en el término municipal de Segovia, en los barrios incorporados o en la entidad local menor de Revenga. Serán subvencionables los gastos realizados entre el 2 de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026, incluyendo los derivados de la contratación de personal o servicios profesionales, adquisición de materiales, gastos corrientes, acciones de promoción y difusión y actuaciones de mejora de instalaciones.

El importe máximo a conceder por proyecto será de 6.000 euros y cada entidad podrá presentar una única solicitud.

Las bases completas pueden consultarse en el tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento (www.segovia.es). Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las asociaciones interesadas dispondrán de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a su publicación, para presentar sus solicitudes.