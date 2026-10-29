Aspaym CyL atiende cada año a cerca de 1.000 pacientes con daño cerebral adquirido

Aspaym Castilla y León atiende cada año a cerca de 1.000 pacientes con daño cerebral adquirido. - ASPAYM CYL

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León atiende anualmente a cerca de 1.000 pacientes con daño cerebral en sus centros de Valladolid, Ávila, León, Burgos y Palencia.

Con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora hoy, 29 de octubre, la entidad ha puesto el foco en la necesidad de una rehabilitación especializada y en secuelas como la disfagia o dificultad para tragar alimentos y líquidos, según ha informado la organización en una nota de prensa.

En este marco, la entidad ha presentado los avances de 'Nutrictia 3D', un proyecto que combina impresión tridimensional de alimentos con texturas adaptadas, estimulación eléctrica neuromuscular e intervención logopédica.

Esta iniciativa, que conecta la innovación tecnológica con las necesidades de la rehabilitación neurológica, persigue favorecer una deglución más segura y digna, y sus primeros resultados han reflejado una tendencia favorable hacia este método frente a la alimentación tradicional en aspectos visuales, motivacionales y de satisfacción.

La disfagia figura entre las complicaciones habituales del daño cerebral adquirido y, según estimaciones de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, afecta a cerca de 2,5 millones de personas en España, con una elevada proporción de cuadros sin diagnosticar. Esta alteración puede provocar problemas de desnutrición, deshidratación y riesgo de infecciones respiratorias como neumonías, además de mermar la autonomía y las relaciones sociales de quienes la padecen.

El proyecto 'Nutrictia 3D' ha contado con una financiación de 39.600 euros procedente de Fondation Auchan, vinculada a Alcampo, y dispone de equipamiento operativo en Burgos, León y la Unidad de Rehabilitación Neurológica situada en Simancas (Valladolid), donde trabajan ocho profesionales. Sus acciones han incluido talleres prácticos con usuarios y familias, así como una plataforma digital abierta con una veintena de vídeorrecetas y recetarios descargables.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España se registran anualmente unos 90.000 nuevos casos de ictus, una patología que constituye una de las principales causas de daño cerebral adquirido y tras la cual conviven más de 435.400 personas en el país. Ante síntomas repentinos como la pérdida de fuerza corporal, asimetría facial o problemas en el habla, la asociación ha recordado la necesidad de contactar de inmediato con el servicio de emergencias 112.