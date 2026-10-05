Aspaym CyL y la DGT impulsan en Valladolid concienciación vial con testimonios de afectados por lesión medular .

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León y la Dirección General de Tráfico (DGT) han desarrollado este lunes en Valladolid una nueva acción de la campaña 'Al volante, cero distracciones', orientada a prevenir siniestros viales concienciando a los conductores mediante el testimonio directo de personas que han sufrido lesiones medulares a causa de accidentes de tráfico.

En la iniciativa han participado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; la jefa provincial de Tráfico en Valladolid, Inmaculada Matías; el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Fran Sardón, y el voluntario Miguel García. Sardón ha hecho hincapié en que más del 70 por ciento de las personas con discapacidad que ha acudido a la entidad en los últimos dos años lo ha hecho como consecuencia de un accidente de tráfico originado por despistes.

Por su parte, Jacinto Canales ha explicado que el 50 por ciento de los accidentes mortales en la provincia de Valladolid en lo que va de año se ha debido a distracciones al volante. Asimismo, el subdelegado ha señalado un incremento de la mortalidad en las carreteras provinciales, indicando que este año se contabilizan ya 16 fallecidos frente a los 14 registrados al cierre de 2025, con la particularidad de que la mitad de estos casos es consecuencia directa de despistes.

Durante la jornada, Inmaculada Matías ha anunciado la continuidad de los controles de vigilancia sobre el uso del cinturón y del teléfono móvil. En este sentido, ha recordado que en la campaña de 2025 se realizaron aproximadamente 3.000 controles en la provincia de Valladolid, en los que la principal sanción fue el uso del dispositivo móvil, infracción que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné.

Finalmente, el voluntario Miguel García se ha acercado a los conductores para recordarles las graves consecuencias de cualquier despiste y recalcar el objetivo de evitar que otras personas pasen por una situación similar.

La campaña, que se desarrolla del 5 al 11 de octubre en diversos territorios españoles, continuará su itinerario en Castilla y León con acciones previstas en Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid.