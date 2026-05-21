Aspaym CyL lanza 'Work&IA' para impulsar el empleo de personas con discapacidad, la mejor forma de "inclusión"

1089068.1.260.149.20260521105949 El coordinador de Empleo de Aspaym Castilla y León, David González, en una tutoría sobre el programa 'Work&IA'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Evolución tecnológica e inclusión van de la mano en el proyecto 'Work&IA', iniciativa pionera de la Fundación Aspaym Castilla y León para capacitar a personas con discapacidad en el uso práctico de estas herramientas con el objetivo de frenar la brecha digital y facilitar su acceso al mercado laboral, la vía "más natural" de "normalización social" e "inclusión".

Elaborar un currículum, simular entrevistas o crear diseños con la ayuda de herramientas de IA son algunos de los aprendizajes por los que se apuesta en esta formación que tiene el objetivo principal de "mejorar la empleabilidad" de estas personas, tal y como ha explicado en declaraciones a Europa Press el coordinador de Empleo de la entidad, David González.

Cualquier persona con un grado de discapacidad reconocido del 33 por ciento y en edad laboral puede inscribirse y acceder a la formación que ofrece Aspaym, la cual consta de unas 200 horas en formato online, aunque también se prevé incluir alguna sesión presencial y, posteriormente, prácticas en empresa.

La apuesta por la vía online responde a la necesidad de llegar también a las personas con discapacidad del medio rural, para las que sería "muy complicado" seguir clases presenciales, ha apuntado González.

La iniciativa, que llegará así a personas de toda la Comunidad, se ofrece en cinco módulos a cargo de una profesional con experiencia en formación online y en IA, y tendrá un plazo de seis meses para ser completado.

El coordinador de Empleo de Aspaym ha precisado que su objetivo es alcanzar los 60 participantes y, en el mejor de los casos, hasta 80, cifras asumibles para asegurar una formación con "calidad" en la que se pueda atender a todos los alumnos, quienes con este curso podrán acceder a prácticas en alguna de las 650 empresas colaboradoras que la entidad tiene dentro de sus programas de empleo.

El presupuesto de este proyecto, que quedará de forma permanente en la plataforma de Aspaym Castilla y León y se estudia trasladar a la federación nacional, asciende a 10.500 euros y han sido aportados por Eurocaja Rural a tenor del propósito inclusivo de 'Work&IA', que responde, asimismo, a las demandas de una formación de este tipo para este colectivo.

"Esto muestra cómo el trabajo con la inclusión tiene que ir al ritmo del resto de la evolución tecnológica", ha incidido González, quien ha puesto en valor la IA como herramienta para ayudar a las personas con discapacidad, pero también por su utilidad para que las empresas puedan resolver sus dudas sobre los beneficios de respaldar la empleabilidad de estas.

Todo ello es necesario en un contexto en el que aún existe "dificultades de inclusión laboral" para las personas con discapacidad, quienes ante la "dificultad" de la "consecución de su objetivo", a veces se rinden, como indica el dato de que así ocurre con uno de cada tres que buscan una oportunidad.

"Por eso es fundamental seguir apostando por políticas activas de generación de empleo para personas con discapacidad. El empleo, como bien sabemos, es la vía más natural de inclusión y normalización social para las personas con discapacidad", ha agregado al respecto el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón.

En este sentido, ha especificado también que una de las cuestiones que dificulta a una persona con discapacidad que ya tiene un empleo es el "déficit o carencia de elementos de accesibilidad universal" en su puesto de trabajo. También, es "muy importante que los puestos de trabajo estén diseñados para con criterios de accesibilidad universal a los trabajadores con discapacidad", es decir, que incluyan los apoyos necesarios para que pueden ejercerlos las personas con discapacidad, ha añadido.

Con todo, Sardón ha celebrado que Aspaym Castilla y León trabaja con todo el tejido empresarial de la Comunidad en pro de esta inclusión y ha hecho hincapié en que hay empresas "especialmente sensibilizadas", especialmente el sector vitivinícola, mientras la entidad busca reforzar estas redes en el entorno rural.

Para alcanzar todos estos propósitos, la IA es necesaria, ha recalcado. "Va a poder ayudar a trabajos antes pesarosos que podrían ahora desarrollar las personas con discapacidad", considera, para ensalzar así la apuesta por la innovación tecnológica que "evoluciona constantemente a beneficio de los usuarios", por lo que la ve como un "aliado".