El gerente de Asprosub, Isidro Deza; el presidente de Asprosub, Patricio Santana, y el responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Sergio Esteban - EUROPA PRESS

ZAMORA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asprosub celebrará la edición número 41 de su carrera solidaria el próximo domingo 4 de octubre en Zamora que contará este año con diversas novedades, como la salida desde la calle de Magallanes y no desde la plaza de La Marina, una medida que se toma para facilitar el trabajo a la Policía Municipal.

Los andarines y corredores están citados a las 09.30 horas, momento en el que la marcha saldrá en dirección a las instalaciones de Asprosub en Morales del Vino.

Ahí se dará a los participantes un avituallamiento y se celebrará una breve jornada de puertas abiertas en las instalaciones antes de emprender el camino de regreso a Zamora, donde la llegada estará en el mismo punto que la salida.

Las inscripciones se pueden cerrar por diferentes vías. La tradicional, en la caseta ubicada en la plaza de Castilla y León, en Santa Clara, hasta días antes de la carrera. Los corredores y andarines también pueden acudir al Barco del Duero (calle de Benavente, 2) y a los centros de Morales del Vino, Carbajales de Alba, Toro y El Puente de Sanabria.

También se pueden formalizar las inscripciones en la web, ha detallado Isidro Deza, gerente de Asprosub, que este miércoles ha presentado la carrera acompañado del presidente del colectivo, Patricio Santana.

La recaudación irá destinada a remozar las instalaciones de Morales del Vino, unas instalaciones en su día muy novedosas pero que han cumplido ya treinta años y que necesitan de un lavado de cara para poder seguir cumpliendo con sus funciones, ha apuntado Deza.

La carrera se celebra este año con el lema 'La IA no puede venir por ti', un eslogan que busca reforzar la idea de que, a pesar de los avances de las nuevas tecnologías, la "solidaridad y el acompañamiento son tareas que solo pueden hacer las personas".

La marcha cuenta con el patrocino de la Fundación Caja Rural de Zamora. Su responsable, Sergio Esteban, ha destacado el carácter solidario de la actividad y ha animado a los zamoranos a respaldarla con su presencia.