Astorga (León) rinde homenaje al obispo Grau con una escultura de Amancio González

Escultura de Amancio González dedicada al obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós en Astorga (León). - PALACIO GAUDÍ

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Astorga (León) ha acogido este jueves el acto de descubrimiento de la escultura de Amancio González dedicada al obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós, una figura "fundamental" en la historia de la Diócesis y estrechamente vinculada a la obra y personalidad de Antonio Gaudí.

La nueva pieza escultórica queda instalada en un espacio cargado de simbolismo, entre el Palacio Episcopal y la Catedral de Astorga, los dos grandes escenarios de la vida y ministerio del prelado.

El acto ha sido inaugurado por el director del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, encargado de pronunciar las palabras iniciales y de dar la bienvenida a las autoridades, representantes institucionales, embajadores del Palacio, medios de comunicación y asistentes. La ceremonia ha contado además con el acompañamiento musical de representantes de la Escuela Municipal de Música de Astorga, dirigidos por Abraham González.

El administrador diocesano, Javier Gay Alcaín, ha bendecido la escultura y ha destacado la importancia espiritual y pastoral de la figura de Juan Bautista Grau para la Diócesis astorgana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Palacio Gaudí de Astorga.

El acto, que ha reunido a numerosas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, ha también ha contado con la intervención del diputado de Cultura, Emilio Morán; el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez Lucas; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto.

El regidor ha puesto en valor la figura del obispo como impulsor de una nueva etapa para la ciudad y como responsable de haber confiado en Gaudí para levantar el actual Palacio Episcopal.

LA OBRA

La nueva escultura representa al obispo en actitud de oración, con la mirada y el gesto dirigidos hacia el futuro de la Diócesis, en una composición concebida para dialogar con el entorno monumental que la rodea.

Esta escultura pretende reconocer públicamente a quien fue no solo un pastor, sino también "un gran inspirador" del genio y la religiosidad de Antoni Gaudí, aspectos "esenciales" para comprender la obra del arquitecto catalán.

Con este acto el Palacio de Gaudí de Astorga pretende reafirmar su compromiso con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí.