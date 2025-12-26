Atendida una mujer por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha sido atendida tras haber resultado afectada por inhalación de humo en un incendio que se ha originado por una sartén quemada en la cocina de una vivienda ubicada en la calle Sin Salida de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.21 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que había mucho humo en una vivienda de la mencionada calle.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los Bomberos y a Emergencias sanitarias- Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a una mujer de 40 años por inhalación de humo.