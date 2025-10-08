Atendido y evacuado a un hospital un varón por inhalar humo en el incendio de una vivienda en Ávila - EMERGENCIAS ÁVILA

ÁVILA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha precisado atención médica y traslado a un centro sanitario tras inahalar humo en el transcurso de un incendio que se ha producido en una vivienda en Ávila, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.49 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada que ha avisado de un incendio declarado en una vivienda en la calle Serrota, en Ávila.

El 112 ha dado aviso del incendio a los Bomberos de Ávila, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, ya que un varón había resultado afectado por inhalación de humo cuando intentaba apagar un fuego originado en la cocina.

En el lugar han actuado los bomberos y el personal sanitario de Sacyl, que han atendido a un varón a quien posteriormente se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico (SVB) al hospital de Ávila.