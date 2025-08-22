Aterrizaje de emergencia de una aeronave que trabajaba en el incendio de Porto (Zamora) tras sufrir un percance

Uno de los medios aéreos que trabajaba en el incendio de Porto, obligado a un aterrizaje forzoso tras sufrir un percance - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los medios aéreos que trabajaba en el incendio de Porto se ha visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras sufrir un percance durante el desarrollo de sus tareas en la zona. Así lo han confirmado fuentes tanto de la Diputación de Zamora como de la Guardia Civil, que han explicado que el regreso a tierra ha tenido lugar en la base de Rosinos.

A pesar de lo aparatoso de los hechos y de los daños que ha sufrido el avión, no ha habido que lamentar daños personales. La información trasladada por la Diputación de Zamora, cuyos bomberos se han desplazado a la zona, subraya que el avión "ha sufrido daños en uno de sus estabilizadores", lo que ha motivado la maniobra extraordinaria.

En todo caso, con la ayuda de todos los efectivos presentes, se ha producido el aterrizaje sin que la integridad del piloto se haya visto afectada y sin desperfectos en las instalaciones.