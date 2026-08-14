Atienden a un varón por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en León

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha recibido asistencia sanitaria por parte de los servicios de emergencias tras registrarse el incendio de una vivienda en un bloque de pisos ubicado en la capital leonesa, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 05.14 horas de este viernes en el número 24 de la calle Astorga. Varias llamadas han alertado a la sala de operaciones del 112 del fuego en un piso del inmueble, sin precisar en un primer momento la presencia de personas heridas o afectadas por el humo.

Desde el centro de emergencias se ha informado de la situación a la Policía Local de León, a los Bomberos de León y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Local ha solicitado asistencia para dos varones de unos 30 años con síntomas de intoxicación por inhalación de humo, motivo por el cual se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar del incidente, Sacyl ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido finalmente en el lugar a uno de los varones, de unos 30 años, sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario.