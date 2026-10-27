Atropellado por un turismo en un paso de cebra en León

Archivo - Foto de archivo de la Policía Local de León - POLICÍA LOCAL DE LEÓN - Archivo

LEÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra en la calle Serna, a la altura del número 32 en León capital.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 9.53 horas y se ha avisado a Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

Los facultativos han asistido al herido, al que han trasladado con posterioridad al hospital de León.