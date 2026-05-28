Audiencia Nacional rechaza la medida cautelar pedida por EA para parar las obras de Adif de Alta Velocidad de Palencia

PALENCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción de paralizar las obras del 'salto del carnero' que ADIF comenzó a realizar en la zona norte de la ciudad de Palencia en el año 2023 en la línea de Alta Velocidad.

La organización ecologista solicitó esta medida cautelar a raíz de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 4, que determinó que las actuaciones que estaba llevando a cabo ADIF en las obras del AVE a Cantabria eran "contrarias a derecho" y debían detenerse y reponer los terrenos e instalaciones afectadas a su estado original.

La propia organización ecologista ha informado este jueves que la Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelar solicitada en 2024 y ha indicado que el fallo de la Sala declara "la pérdida sobrevenida de objeto en el recurso de apelación".

Para EA, "es desmesurado e incomprensible" que se tarde más de dos años en resolver un recurso de apelación cuando ya existe una sentencia que avala que el proyecto de construcción de la Plataforma de la Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, en la zona norte, que Adif está ejecutando, contraviene los estudios informativos de 2010 y 2018, incumple la DIA y vulnera los intereses legítimos de la ciudad de Palencia".

"Estas obras suponen la inversión de una ingente cantidad de recursos públicos que con este fallo van a seguir incrementándose y que finalmente pueden quedar anulados cuando se resuelva el recurso que ADIF presentó contra la sentencia que ha declarado nulo este proyecto", han aseverado desde la organización ecologista.