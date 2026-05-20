La Audiencia de Valladolid absuelve a un hombre acusado de intentar agredir sexualmente a su vecina

Archivo - Venezuela.- Condenado en Valladolid a 11 años de prisión por agresión sexual continuada sobre su pareja, de 13 - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha absuelto a un hombre de los delitos de agresión sexual en grado de tentativa y de lesiones leves sobre una vecina armado con un cuchillo, al albergar serias dudas de cómo se desarrollaron los hechos descritos por las acusaciones.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, frente a las peticiones de condena formuladas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, de dos años y tres meses y cuatro años, respectivamente, ha dictado sentencia absolutoria, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Durante el juicio, el acusado, cuyo letrado pidió su absolución y achacó la denuncia al pánico y los celos del marido de la mujer, mantuvo en todo momento que la denunciante le invitó a su casa para celebrar su cumpleaños con un pastel y que no existió ninguna propuesta sexual.

El tribunal ha fundamentado su decisión en las notables contradicciones detectadas en los testimonios de la mujer y de su cónyuge respecto de sus declaraciones iniciales en la fase de instrucción. Y es que en la vista oral, la mujer introdujo un relato nuevo sobre incidentes previos con una cámara fotográfica, asegurando que mantenía la relación obligada por miedo a que su marido supiera que la había visto sin el hiyab.

La sala apunta que estos extremos no han podido ser investigados por carecer de cualquier sustento o indicio objetivo que los apoye. De igual forma, incide en que no ha resultado acreditada la existencia de lesiones físicas ni los daños en la vestimenta de la víctima.

Los agentes de policía que comparecieron en el juicio aseguraron no haber visto que la denunciante tuviera las ropas rasgadas y que el cuchillo se encontraba pacíficamente en la mesa junto a la tarta. Por su parte, el médico forense aclaró que el parte de urgencias únicamente recogía la referencia subjetiva de la mujer al dolor, sin registrar ningún hematoma o signo externo de agresión. Asimismo, los magistrados han señalado la posibilidad de que la mujer hubiera reaccionado como autodefensa para justificarse ante su esposo al ser descubierta sin el pañuelo tradicional junto al procesado.

La resolución recuerda que el marido le había prohibido tener contacto con el acusado y que el propio encausado permaneció tranquilo en la vivienda hasta la llegada de la policía.