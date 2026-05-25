El Auditorio Ciudad de León acoge este miércoles la representación de la comedia 'Galdós, el juicio final'

El Auditorio Ciudad de León acogerá la representación de la obra 'Galdós, el juicio final'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La comedia 'Galdós, el juicio final', también conocida como 'Galdós en los infiernos', llegará este miércoles al Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas en la recta final de la programación de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Esta obra, de Enrique Gallud Jardiel, sustituye a la programada inicialmente, 'Galdós enamorado 2023, una neolectura teatral'. Incluida en la Red de Teatros de Castilla y León, es una comedia original de Enrique Gallud Jardiel que se sube al Auditorio Ciudad de León de la mano de la compañía Telón Corto.

Sobre el escenario estarán los actores Jesús Cabrero, Carlos Castel, Carlos Moreno Palomeque, Amaia Vargas, Fanny Condado y Natalia Moya. La obra está dividida en varias escenas, con breves fragmentos interpolados en los que un narrador ofrece algunas pinceladas sobre la vida de Benito Pérez Galdós, representante de la novela realista española del siglo XIX y el argumento incluye algunos fragmentos textuales de obras de Galdós.

El precio de las entradas es de diez euros y las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la obra Benito Pérez Galdós muere y se encuentra, para su sorpresa, ante las puertas de un infierno en el que no creía. Dos simpáticos demonios le intentan convencer de la realidad del "más allá" y le anuncian que su juicio final particular tendrá lugar allí mismo, pues en el cielo han externalizado este proceso y subcontratado a la organización de Satanás para ponerse al día con las almas.

Galdós tendrá que justificar la validez de su vida y su obra ante ese tribunal. Para ayudarle en su defensa el escritor convoca a tres testigos, concretamente a tres figuras alegóricas: la Literatura, la Mujer y España. Con sus testimonios consigue convencer al diabólico tribunal de que ha sido un hombre honesto y que su literatura, por su verdad y sus valores, ha hecho bien a muchos.