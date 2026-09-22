El Auditorio de León acoge el 30 de septiembre el estreno de 'El sueño de Serpentina', cortometraje inspirado en Gaudí

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), en la presentación del cortometraje 'El sueño de Serpentina'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá el próximo día 30 de septiembre, a las 20.30 horas, el estreno de 'El sueño de Serpentina', el nuevo cortometraje escrito y dirigido por el leonés Alfonso Ordóñez, que rinde homenaje a Antonio Gaudí y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

El alcalde, José Antonio Diez, ha presentado este martes este audiovisual acompañado por el director del mismo y por el director de Fundos, José María Viejo, un acto en el que también ha estado presente el director de fotografía de cortometraje, Juan Marigorta.

Diez ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de León con entidades y asociaciones leonesas, de la que nace 'El sueño de Serpentina', un corto que es, también, "un cuento visionario" dirigido por y el bailarín y coreógrafo leonés Alfonso Ordóñez que se articula como un homenaje a Antonio Gaudí en el centenario de su fallecimiento.

El regidor leonés ha explicado que 'El sueño de Serpentina' cuenta con artistas como Juan Marigorta en la dirección de fotografía, Isabel Medarde en la ayudantía de dirección y la dirección de producción, y Josep Sanou en la composición musical, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La cinta incorpora a jóvenes bailarines de Infinity Dance Studio, con coreografías de Sofía Pulgar y Cristina Sanabria, y al coro juvenil de Juventudes Musicales Ángel Barja, dirigido por Aitor Olivares. Está producido por Estudio Serpentín AIE con el apoyo y la colaboración de Año Gaudí, Museo Casa Botines, Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), Ayuntamiento de León, Aguas de León, Fundación RMD, Colegio de Arquitectos de León Camarote Hotel y Kia Busanauto.

Las invitaciones para asistir al estreno, de carácter gratuito, podrán retirarse ese mismo día del evento en las taquillas del Auditorio Ciudad de León.

HOMENAJE AL ARTISTA CATALÁN

El cortometraje 'El sueño de Serpentina' está concebido como un homenaje al genial artista catalán con motivo del Año Gaudí 2026. La película propone un viaje entre lo cotidiano y lo extraordinario, con la Casa Botines como paisaje central de la transformación de su protagonista, un lugar que invita a descubrir todas esas capas de significado que se ocultan tras lo visible.

La historia parte del sueño de una mujer que se reconoce como Ofelia, el personaje de 'Hamlet', aunque su destino toma aquí otro rumbo: en lugar de morir ahogada, renace. Su recorrido por distintos espacios y lugares de León la conduce hasta un edificio que parece llamarla a su interior y ante él se transforma en Serpentina, figura vinculada al arte, la fantasía y la poesía en 'El caldero dorado', el popular cuento del escritor alemán E.T.A. Hoffmann.

Los cantos y la danza que surgen de la Casa Botines la impulsan a cruzar el umbral e iniciar una nueva relación con el mundo que la rodea. La actriz Sheila Niño da vida a ambas identidades, mientras que Amador Matallana interpreta a un joven Gaudí, situado en la época de su llegada a León para acometer la construcción de la Casa Botines. El encuentro entre los dos personajes introduce una de las ideas que atraviesan la película: la posibilidad de vivir el sueño sin necesidad de descifrarlo y de encontrar, a través de la imaginación, otras formas de habitar la realidad.