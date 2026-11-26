ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy Salinero, barrio perteneciente a Ávila, ha programado un mes de diciembre con actividades gratuitas dirigidas a los niños y experiencias para acercar el patrimonio etnográfico de este núcleo.

Las propuestas destinadas al público infantil consistirán en talleres en el aula en los que los participantes aprenderán sobre este monumento megalítico y la Prehistoria, y se desarrollarán los días 28 de diciembre y 5 de enero a las 11.00 horas.

Asimismo, las instalaciones del aula abrirán sus puertas los días 5, 6 y 7 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, para mostrar la historia de la excavación del dolmen de Bernuy Salinero y de la zona, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

De forma complementaria, el programa incluye dos experiencias centradas en el patrimonio etnográfico local para las que será necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico 'patrimoniodivertido@gmail.com'.

En concreto, el 5 de diciembre, entre las 17.00 y las 19.00 horas, se ha organizado una recreación del uso de la fragua de Bernuy con pases de media hora en la antigua fragua del barrio, actividad que correrá a cargo del herrero José Luis Herráez.

Por último, el 6 de diciembre a las 18.00 horas tendrá lugar una visita guiada a la iglesia de este anejo en la que se prestará especial atención al artesonado junto al responsable del Centro de Interpretación de Arquitectura de lo Blanco, de Narros del Castillo (Ávila), y especialista en artesonados, Ángel Martín.