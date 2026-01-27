El aula 'Mujer y Ciencia ciudadana', novedad de la programación de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca

García Carbayo, durante la presentacion de la programación de la Escuela Municipal de Igualdad. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aula 'Mujer y Ciencia ciudadana' es la "gran novedad" de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad organizada por el Ayuntamiento de Salamanca que contará con 15 actividades hasta el próximo 15 de marzo, todas gratuitas.

En concreto, la programación incluye ocho talleres, una conferencia y tres actividades culturales en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', una exposición en la Fonda Veracruz, visitas guiadas por la ciudad y la puesta en marcha del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana.

El Consistorio ha destacado, además, que, con el objetivo de "facilitar la conciliación", todas las actividades cuentan con un servicio de cuidado de menores, disponible bajo petición previa.

El objetivo de esta Escuela es "sensibilizar y formar" a la ciudadanía en materia de igualdad, con especial énfasis "en los aspectos preventivos de la violencia de género".

Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, como así recoge el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca aprobado recientemente por el pleno del Ayuntamiento, tal y como ha recordado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

La puesta en marcha del taller 'Mujer y Ciencia ciudadana' está impulsada por la asociación Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y apoyada por la Universidad de Salamanca y con esta actividad se trata de divulgar, reflexionar y crear, como ha indicado Carbayo.

El taller del primer mes tendrá lugar el 13 de febrero a las 11 horas en la Casa de la Mujer con María Marcos Ramos, profesora de la USAL y en él se tratarán temas actuales de forma accesible. Por otro lado, regresan los talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca.

De nuevo, habrá ocho sesiones de una hora y media de duración cada una: el 3, 5, 10 y 12 de febrero de 12.00 a 13.30 horas, y el 18, 19, 25 y 26 de marzo de 18.30 a 20.00 horas. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR que aparece en la programación disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca: https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer.

Además, a partir de este trimestre estos talleres se podrán impartir en los diferentes barrios de la ciudad a petición de las asociaciones de vecinos.

También continúa la asesoría individual sobre el manejo de smartphone a través de tres talleres, sin cita previa, en la Casa de la Mujer, de 12.00 a 13.00 horas, el 9 de febrero sobre 'Hacer tu móvil más fácil', el 16 de febrero sobre 'Uso del móvil en la vida diaria' y el 23 de febrero sobre 'Seguridad y autonomía digital'.

Además se aclararán dudas y se ofrecerán consejos a las mujeres que se acerquen los lunes 16, 23 y 30 de marzo de 12.00 a 14.00 horas.

Otro de los talleres que continúa este trimestre es 'Vínculos en movimiento: yoga familiar', impartido por Iniciativass, que consta de doce sesiones en la Casa de la Mujer los martes 27 de enero, 3, 10 y 24 de febrero, 3 y 10 de marzo, de 16.30 a 17.30 horas para personas adultas con menores a cargo de entre 2 y 5 años, y de 17.45 a 18.45 horas para personas adultas con menores a cargo de entre 6 y 11 años.

Entre las novedades se incluye el taller 'Empoderamiento femenino: actívate y triunfa', impartido por Diamantina Centeno, del Instituto de Desarrollo Humano Avanzado (Ideha), los miércoles desde el 27 de enero hasta el 25 de marzo, de 16.15 a 18.15 horas en la Casa de la Mujer.

Las asistentes, preferentemente autónomas, tendrán la oportunidad de recibir formación y acompañamiento a través de ejercicios prácticos para desarrollar habilidades con menos desgaste emocional y físico.

EQUILIBRIO FÍSICO Y EMOCIONAL

En esta misma línea de reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, tendrá lugar el segundo Ciclo Salud y Mujer, con dos sesiones informativas y de sensibilización, impartidas por la Asociación Salud Mental Salamanca, el 20 de febrero sobre salud mental y el 20 de marzo sobre endometriosis, ambas a las 11.00 horas en la Casa de la Mujer, con entrada libre hasta completar el aforo.

Entre las novedades también se incluye el taller de iniciación al tango argentino 'Las mujeres también sacan a bailar'. A través del trabajo corporal, la escucha y la musicalidad, se podrá descubrir cómo este baile puede convertirse en un espacio de encuentro, comunicación y buen trato.

Se llevarán a cabo cuatro sesiones, los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 18.00 a 19.30 horas en la Casa de la Mujer, a cargo de la Asociación Tangueando (Mercedes Guerra y Miguel Ramos).

También se pone en marcha el taller 'Teatro para la vida real. Ensaya, escucha y sé protagonista', donde Patricia Sánchez y Carlos Vicente, profesionales de las artes escénicas con amplia experiencia teatral y educativa a través de Edulogic. Se llevarán a cabo sesiones los martes de 16.30 a 18.30 horas en la Casa de la Mujer, desde el 27 de enero hasta el 17 de marzo.

Al mismo tiempo, continúa el club de lectura 'Caperucita en Salamanca', un guiño a la obra de Carmen Martín Gaite que se planea como un espacio de conversación en torno al respeto, la escucha y la promoción de las relaciones de igualdad.

Tendrá lugar en la Casa de la Mujer el 27 de enero, 17 de febrero y 24 de marzo, por la mañana de 12.30 a 13.30 horas y por la tarde de 18.00 a 19.00 horas.

En este primer trimestre del año, en colaboración con Turismo de Salamanca, también se llevarán a cabo las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' para descubrir su papel en la historia y patrimonio de la ciudad de Salamanca.

Serán el 10, 19 y 24 de febrero, 10, 19 y 25 de marzo. Parte a las 16.30 horas desde la Plaza Mayor con un máximo de 30 personas y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Finalmente, la programación de la Escuela Municipal de Igualdad incluye la exposición 'Ancestras / Maestras', del 1 al 26 de marzo en la Fonda Veracruz. Se podrá visitar de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Es un proyecto artístico y de investigación que recupera y visibiliza a mujeres creadoras, principalmente del siglo XX, cuyas aportaciones quedaron ocultas o relegadas en la historia del arte.