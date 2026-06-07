Las Aulas de Educación y Cultura de Valladolid girarán en torno a la figura de Felipe II en el curso 2026-2027 - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado la programación de las Aulas de Educación y Cultura para el curso 2026-2027, una iniciativa dirigida a fomentar la formación permanente de las personas adultas en el medio rural de la provincia, que girará en esta edición en torno a la figura de Felipe II.

La iniciativa volverá a combinar "aprendizaje, participación cultural y envejecimiento activo" a través de una oferta formativa adaptada a las necesidades de cada municipio, según ha expresado la Institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación del próximo curso tendrá como eje temático la figura de Felipe II, coincidiendo con el V Centenario de su nacimiento en 2027, efeméride especialmente vinculada a Valladolid al haber nacido el monarca en el Palacio de Pimentel, una de las actuales sedes de la Diputación.

Bajo el lema 'Felipe II y el legado que aún pisamos', el programa abordará diferentes aspectos históricos, artísticos y patrimoniales relacionados con el rey conocido como 'El Prudente'.

La programación se estructurará en distintos bloques temáticos que permitirán profundizar en cuestiones como "la infancia y formación humanista del monarca, el nacimiento del imperio español, la construcción de El Escorial, el Archivo de Simancas, el patrimonio vinculado a Felipe II en la provincia o el papel de enclaves vallisoletanos como Medina del Campo, Mojados o La Santa Espina dentro del contexto histórico del siglo XVI".

Junto a este contenido temático, las Aulas de Educación y Cultura mantendrán su oferta habitual de módulos formativos, organizados en diferentes áreas como cultura general, literatura, arte, historia, geografía, filosofía, inglés, memoria, gestión emocional e historia y estética del cine, además de talleres culturales, conferencias, clubes de lectura y otras actividades abiertas al conjunto de la comunidad local.

El programa está dirigido a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, que podrán solicitar los distintos módulos formativos a través de sede electrónica hasta el próximo 24 de agosto de 2026, a las 14.00 horas.

Las clases de las Aulas de Educación y Cultura del curso 2026-2027 comenzarán el 22 de septiembre y se adaptarán tanto a las necesidades organizativas de cada municipio como al perfil de los participantes.

Las Aulas de Educación y Cultura son uno de los programas "más consolidados" de la Diputación de Valladolid en el ámbito educativo y cultural, las cuales favorecen "el acceso a la formación a lo largo de la vida, el envejecimiento activo y la dinamización cultural de los municipios rurales de la provincia".