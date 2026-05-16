Las Aulas de Manualidades de Segovia exhiben en ocho localidades de la provincia las creaciones de un millar de personas

Las Aulas de Manualidades de Segovia exhiben en ocho localidades de la provincia las creaciones de más de mil personas - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las Aulas de Manualidades de la Diputación de Segovia exhibirán, desde este lunes, 18 de mayo, las creaciones de más de un millar de personas de casi 60 municipios, en una exposición móvil que recorrerá ocho localidades de la provincia.

Las primeras inauguraciones se producirán el mismo lunes 18 de mayo, en Riaza, El Cubillo y Turégano, mientras que el martes 19 llegarán a Valle de Tabladillo, Carrascal del Río y Bernuy de Porreros, y quedarán para el miércoles 20 las de Pinarejos, Santa María la Real de Nieva y Monterrubio, según ha indicado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos programas comunitarios, impulsados por el Área de Asuntos Sociales, contarán en sus inauguraciones con la presencia del diputado Miguel Ángel de Vicente, quien ha definido esta iniciativa como "una vía idónea para mostrar el talento y la dedicación" de los participantes.

Acompañado de varios diputados provinciales, responsables municipales y personas "deseosas de admirar las creaciones", De Vicente ha reconocido que, aunque pasen las ediciones, "el mérito e implicación de los participantes en las Aulas de Manualidades" consigue despertar la admiración de los asistentes "año tras año".

En los salones elegidos para montar la selección se mostrarán las pinturas, decoraciones o costuras confeccionadas, en las que el reciclaje tiene, desde hace varias ediciones, "un papel relevante en las obras", ya que se puede apreciar cómo "materiales o enseres de otros tiempos" adquieren "una nueva vida o una utilidad insospechada", como igualmente ha puntualizado De Vicente.

Las Aulas de Manualidades suponen, además, "la excusa perfecta para generar actividad en los pueblos durante los meses invernales, con la oportunidad de compartir espacios y labor", todo respaldado por las monitoras y por los profesionales de los CEAAS.