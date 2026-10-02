Aumenta un 30,91% la contratación en septiembre hasta los 70.820 contratos y sube un 0,26% respecto a 2025

Archivo - Imagen de recurso de una camarera en una cafetería (trabajadora, sector servicios, empleo, trabajo) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La contratación aumentó un 30,91 por ciento en Castilla y León en el mes de septiembre de 2026, cuando se firmaron 70.820 contratos, 16.722 más en comparación con el mes anterior, cuando en España crecieron un 39,55 por ciento, lo que supone 452.785 más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el décimo mayor aumento porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

Además, la contratación subió un 0,26 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 181 contratos más en este caso, peor evolución del país donde creció un 4,16 por ciento.

De todos los contratos de septiembre, 25.987 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,2 por ciento superior a la de septiembre del año anterior y 44.833, contratos temporales (un 0,3 por ciento más).