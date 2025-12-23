Aumentan un 31,5%, hasta los 855.350 euros, la financiación a federaciones de jubilados y pensionistas

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aumentado un 31,5 por ciento la financiación de las federaciones provinciales de jubilados y pensionistas y de la red en la que se integran hasta alcanzar los 855.350 euros.

El objetivo es "extender el dinamismo de estas entidades a más núcleos rurales, para que organicen más actividades y así llegar a un mayor número de personas". De este modo, el Gobierno autonómico "refuerza" su compromiso con las más de 1.500 asociaciones federadas, las cuales cuentan con 135.545 socios, cuyo papel es esencial, así como su capacidad a la hora de llegar a las localidades de menor población.

La cuantía está dirigida a la contratación del personal necesario para el 'Programa de Promoción del Asociacionismo' entre las personas mayores y del 'Programa Integral de Envejecimiento Activo', así como para la coordinación entre las nueve entidades que lo desarrollan.

Además, esta subvención también está destinada al mantenimiento de las sedes tanto de las federaciones provinciales como de la autonómica y a sufragar los desplazamientos necesarios para la ejecución de los programas, así como las actividades formativas y de dinamización que realiza tanto el personal técnico contratado como los miembros de las juntas directivas. Por último, también financia los talleres sobre prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo.