Archivo - Exterior del Convento de Belorado, a 11 de junio de 2024, en Belorado, Burgos, Castilla y León (España) - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un auto de la jueza del Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) ha dictaminado que que no existe delito por la venta de objetos artísticos investigados del convento de Belorado.

A finales del año pasado, dos de las exmonjas, Laura G.V --sor Isabel de la Trinidad-- y Susan V. --sor Paloma en la anterior vida monástica-- fueron detenidas en el marco de una operación de la Guardia Civil por la presunta venta fraudulenta que ahora el Juzgado ha desestimado.

Según la versión de la comunidad, en 2023 las religiosas eran propietarias de los bienes del monasterio y actuaron conforme a las normas de su propio derecho al disponer de ellos.

De esta manera, como informa el portavoz de las bretoneras, la venta puntual de ciertos objetos de valor "forma parte de la gestión habitual en la vida monástica" y, en este caso, se destinó a financiar la reparación del tejado del monasterio de Orduña, afectado por goteras y un deterioro serio.

La comunidad ha sostenido que destinar recursos propios a arreglar un edificio religioso datado en 1469 responde a la conservación del inmueble y no a una maniobra fraudulenta.

Añaden además que las piezas vendidas no figuraban en el inventario ni contaban con la declaración de bien de interés cultural (BIC).

El convento solo albergaba una pieza inventariada, una cruz procesional de plata dorada del siglo XVII, que no se vendió, permaneció en la sacristía y fue entregada a los agentes cuando la pidieron.

Tampoco se alcanzó, aseguran, "el umbral económico de 750.000 euros" fijado por la normativa aplicable para tener que pedir autorización o dar cuenta al obispado.

Frente a las imputaciones por apropiación indebida, recuerdan que el tipo penal exige requisitos concretos y cuestionan que pueda hablarse de apoderarse de bienes ajenos cuando las hermanas disponían de lo que era suyo.

Sobre la presencia de estas piezas en Orduña, explican que la comunidad se desplazó a su casa filial tras la sentencia de desahucio del convento de Belorado "para proteger tanto a las religiosas como a sus pertenencias" ante el riesgo y la tensión del momento.

El traslado de las obras se hizo por decisión y petición de sus propias titulares.

A su juicio, las imágenes y titulares de noviembre de 2025 "proyectaron culpabilidad" antes de que hubiera examen judicial, con un desgaste reputacional previo a cualquier resolución.