Auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el jefe de Estupefacientes de Valladolid y otros 5 detenidos

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 va a dictar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis F.R., y otros cinco detenidos en la investigación relacionada con las drogas y llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, según han informado fuente jurídicas a Europa Press.

Este auto afecta a seis de los siete detenidos desde el pasado jueves, dos hombres dominicanos, dos mujeres dominicanas y dos varones españoles, incluido el funcionario e Iván V.S., quien en verano de 2022 fue rehén de Pablo Antonio S.H., conocido como 'Chiqui', cuando este se atrincheró en su casa de Santovenia de Pisuerga, un suceso que se saldó con dos fallecidos, entre ellos un guardia civil. El séptimo detenido ya quedó en libertad el pasado jueves tras comparecer en comisaría.

Los arrestados, que ya han pasado a disposición judicial, han llegado al Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid a las 9.00 horas para prestar declaración, compareciendo ante la jueza de menor a mayor implicación. Así, el último ha sido el jefe de Estupefacientes, quien se ha acogido a su derecho de no declarar, mientras los cinco dominicanos han prestado testimonio para incriminar al policía e Iván V.S. ha declarado a preguntas de su abogado.

Tras ello, la jueza ha tomado la decisión de decretar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis detenidos, si bien el auto aún no se ha notificado, tal y como ha podido saber Europa Press. La Fiscalía ha pedido precisamente este decreto, mientras las defensas han solicitado libertad bajo fianza u otra serie de medidas alternativas.

En el marco de la operación llevada a cabo por Asuntos Internos, que se inició a principios de año y que supuso que el pasado jueves se desplegase en Valladolid el operativo en el que se detuvo a estas personas, se han incautado 40 kilos de cocaína en maletas.

Esta sustancia estaba en los domicilios registrados en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda, si bien no en el del jefe de Estupefacientes, y coincide con la incautación registrada en la operación 'Churruca' que llevó a cabo la Policía Nacional de Valladolid el pasado mes de mayo y se saldó con 19 detenidos.

Por otro lado, durante la operación se han intervenido más de 100.000 euros guardados en una caja de seguridad en la oficina de BBVA de la calle Duque de la Victoria de Valladolid, que pertenecen al inspector.

Además, este domingo la jueza ha levantado el secreto de sumario sobre el caso, justo antes de tomar declaración a los investigados.